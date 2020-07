12 und 24 Stunden Stunden Regatta Long-Distance-Challenge 2020

18. – 19. Juli, Uni­on-Yacht-Club Atter­see

Am Sams­tag, den 18. Juli um 8 Uhr erfolgt der Start­schuss zu den 24hours vom Atter­see. Hier wird 24 Stun­den non­stop unter Aus­nüt­zung aller Wind­bö­en im Renn­tem­po über den Atter­see gese­gelt. Wer nach 24 Stun­den die größ­te Stre­cke zurück­ge­legt hat, ist der Sie­ger. Dabei kommt es natür­lich auf gute See­mann­schaft, Tak­tik aber auch auf Durch­hal­te­ver­mö­gen und viel Gefühl an, denn das Segeln in der Nacht bei ein­ge­schränk­ter Sicht, ist schwie­rig.

Da dies nicht jeder­manns Sache ist, gibt es auch eine etwas leich­te­re Vari­an­te: die 12 Stun­den Regat­ta. Der Start erfolgt gleich­zei­tig.

Das Wet­ter ist für das Wochen­en­de nicht beson­ders gut ange­sagt, somit könn­ten die bei­den Regat­ten, die zur Long-Distance-Chal­len­ge zäh­len, zu einer ech­ten Chal­len­ge wer­den. Ver­folgt wer­den kön­nen die Boo­te im Live-Tracking, das über die Web­site www.long-distance-challenge.at, für alle erreich­bar ist.

Foto: Sport Con­sult Gert Schmid­leit­ner