Am Sams­tag um 8:00 Uhr fällt der Start­schuss für ein LAN­GES Segel­wo­chen­en­de! Wir rech­nen mit gut 50 Boo­ten bei der 12 Stun­den Regat­ta – ein bun­tes Feld ganz unter­schied­li­cher Yach­ten, von sport­li­chen ein Per­so­nen-Jol­len bis zu gro­ßen Kiel­boo­ten mit bis zu vier­zehn Crew­mit­glie­dern an Bord. Gese­gelt wird nach dem Yard­stick-Regu­la­tiv, das durch sei­ne Aus­gleichs­for­mel span­nen­de Wett­fahr­ten zwi­schen den sehr unter­schied­li­chen Boots­ty­pen ermöglicht.

Die tra­di­ti­ons­rei­che 12 Stun­den Regat­ta, die seit 2019 regel­mä­ßig aus­ge­tra­gen wird, ist Teil der Long-Distance-Chall­enge, einer mehr­tei­li­gen Serie, zu der auch der Atter­see Grand Prix (vor einer Woche) sowie die „Lan­ge Wett­fahrt“ zählen.

Wer noch mehr will, segelt ein­fach wei­ter: durch die gan­ze Nacht. Im Renn­tem­po geht es Non-Stop 24 Stun­den durch Flau­ten, wind­rei­che Zei­ten aber auch durch Stür­me – was wir für die Teilnehmer*innen nicht hof­fen. Eine Aus­dau­er­prü­fung, bei der inner­halb von 24 Stun­den mög­lichst viel Stre­cke zurück­ge­legt wird. Aus Sicher­heits­grün­den dür­fen an die­ser Regat­ta aus­schließ­lich nicht ken­ter­ba­re Kiel­boo­te mit min­des­tens zwei Per­so­nen an Bord teil­neh­men. Um die 15 Teams wer­den sich die­ser Her­aus­for­de­rung stellen.

Laut aktu­el­ler Pro­gno­se ver­spricht das Wet­ter gute Bedin­gun­gen: Son­nen­schein, ange­neh­me 24 Grad und eine leich­te Bri­se. In der Nacht kühlt es auf 14 Grad ab, Nie­der­schlag erwar­ten wir keinen.

Wie alle Bewer­be der Long-Distance-Chall­enge wird auch die­se Regat­ta vom Start­turm an Land mit einem Böl­ler aus der gro­ßen Kano­ne gestar­tet. Die Stre­cken­füh­rung ist abwechs­lungs­reich und for­dert stra­te­gi­sches Kön­nen. Es wer­den meh­re­re grö­ße­re und klei­ne­re Run­den um Bojen gese­gelt. Die zurück­ge­leg­te Distanz wird in gera­der Linie zwi­schen den Bojen gemes­sen und mit­hil­fe des Yard­stick-Sys­tems bewer­tet, um die Leis­tun­gen der unter­schied­li­chen Boots­ty­pen fair ver­gleich­bar zu machen.

Im ver­gan­ge­nen Jahr setz­te sich die Liber­té mit Skip­per Tobi­as Böckl früh vom Feld ab und behaup­te­te ihre Füh­rung sou­ve­rän bis zum Ende. Der Vor­sprung auf dem Was­ser spie­gel­te sich schließ­lich auch im berech­ne­ten Ergeb­nis wider: Sowohl in real gese­gel­ten als auch in kor­ri­gier­ten Mei­len ging der Sieg klar an die Liber­té. Heu­er haben die „Jun­gen Wil­den“ star­ke Konkurrenz.

Tobi­as Böckl, der Lei­ter des Jugend­pro­jekts „Zeit am See Sai­ling“ schickt neben der Liber­té eine zei­te Libe­ra, den Mr. Cel­lo Due ins Ren­nen. Auf Tri­ni­tys 21 sind zwei wei­ter Teams mit einem Durch­schnitts­al­ter von unter 16 Jah­ren mit dabei. Das Jugend­pro­jekt orga­ni­siert eine Watch-Par­ty im UYCAs, wo auf der Video­wand der Fa. Schön­leit­ner Bau die Regat­ta live vom UYCAs aus ver­folgt wer­den kann.

Wir freu­en uns auf ein span­nen­des und LAN­GES Segelwochenende!