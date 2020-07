Altmünsterer Ferien(s)pass findet statt

Auch erst­mals ein Kin­der­pro­gramm in Koope­ra­ti­on mit der Sport­uni­on

Der Ferien(s)pass in Alt­müns­ter fin­det heu­er in adap­tier­ter Form statt. Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger freut sich, dass trotz der Coro­na­kri­se ein attrak­ti­ves Pro­gramm für die Kin­der zusam­men­ge­stellt wer­den konn­te, wenn­gleich auch nur in redu­zier­ter Form. Zusätz­lich bie­tet auch die Sport­uni­on Alt­müns­ter in Koope­ra­ti­on mit der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter ein tol­les Out­door-Sport­pro­gramm in den Feri­en für Kin­der und Jugend­li­che an.

Der Ferien(s)pass kann lei­der heu­er auf­grund der Coro­na­kri­se nur in redu­zier­ter Form statt­fin­den. Dies ist ange­sichts der sich stän­dig ändern­den Vor­la­gen und Beschrän­kun­gen nicht anders mög­lich. Die Anmel­dung wird außer­dem nicht wie in den Vor­jah­ren im Gemein­de­amt statt­fin­den, son­dern nur über die Home­page der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter unter www.altmuenster.at .

Für die Bür­ger­meis­te­rin der Markt­ge­mein­de ist der Ferien(s)pass immer schon ein per­sön­li­ches Anlie­gen gewe­sen, wel­ches ihr beson­ders wich­tig ist. Sie wird auch heu­er wie­der die Chan­ce nut­zen und bei eini­gen Ver­an­stal­tun­gen teil­neh­men. „Gera­de in die­ser Zeit ist es wich­tig, auch auf die Kleins­ten in unse­rer Gesell­schaft zu schau­en und Ihnen trotz der schwie­ri­gen Bedin­gun­gen ein tol­les Som­mer­pro­gramm anbie­ten zu kön­nen“, erklärt Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger.

Außer­dem bie­tet die Sport­uni­on Alt­müns­ter in Koope­ra­ti­on mit der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter ein Out­door-Sport­pro­gramm für sport­be­geis­ter­te Kin­der und Jugend­li­che an. Pro­gramm­punk­te sind dabei unter ande­rem „Fit in Alt­müns­ters Wald und Wie­sen“ oder auch „Tanz­Camp-Alt­müns­ter tanzt“. Hier­für ist eine Anmel­dung unter office@sportunion-altmuenster.at mög­lich. Die Anmel­de­frist dafür ist der 9.Juli 2020.

Für nähe­re Infor­ma­tio­nen zum Ferien(s)pass kon­tak­tie­ren Sie bit­te unse­re Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­te­rin Michae­la Str­nad tele­fo­nisch unter 0761287611–226 oder per Mail unter michaela.strnad@altmuenster.ooe.gv.at.

Foto: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter