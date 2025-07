Am Wochen­en­de wur­de das Kir­tags­ge­län­de in Alt­müns­ter zum Schau­platz des ers­ten Street­food­fes­ti­vals. Ver­an­stal­ter Mario Nuss­bau­mer brach­te mit 14 inter­na­tio­na­len Food­trucks kuli­na­ri­sches Flair aus aller Welt nach Alt­müns­ter und das bei bes­tem Wetter.

Ein Genuss-Event mit Viel­falt und Herz

Mit dem Street­food­fes­ti­val in Alt­müns­ter fei­er­te das Salz­kam­mer­gut eine neue kuli­na­ri­sche Attrak­ti­on. 14 Trucks mit Köst­lich­kei­ten aus ver­schie­de­nen Län­dern wie Ungarn, Ita­li­en, den Phil­ip­pi­nen oder Nor­we­gen ser­vier­ten Spe­zia­li­tä­ten, die man sonst nur aus dem Urlaub kennt: feu­ri­ge Tacos, tibe­ti­sche Teig­ta­schen, knusp­ri­ge Kar­tof­felspi­ra­len, süßen Baum­ku­chen. Die Besu­cher kos­te­ten sich neu­gie­rig durch, ein Fest für alle Sinne.

Ver­an­stal­ter Mario Nuss­bau­mer aus Gmun­den ist einer der letz­ten Anbie­ter sol­cher Fes­ti­vals in Öster­reich. „Ich mache das gan­ze Jahr über Fes­ti­vals, aber acht davon nur im Salz­kam­mer­gut“, erklärt er. Der Auf­wand ist enorm, so benö­tigt er etwa fünf Wochen Zeit für die Vor­be­rei­tung pro Event, aber der Erfolg gibt ihm recht.

Trotz anfäng­li­chem Regen am Frei­tag lie­ßen sich die Besu­cher nicht abschre­cken. Gegen Mit­tag kam die Son­ne hin­ter Schloss Eben­zwei­er her­vor und der Fest­platz füll­te sich schnell. Unter den Gäs­ten war auch Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer mit sei­ner Toch­ter Lisa, die sich begeis­tert unter die Besu­cher misch­ten. „Das Wet­ter hat uns zuerst einen Strich durch die Rech­nung gemacht, aber der Stim­mung hat es kei­nen Abbruch getan“, so Pelzer.

Eini­ge Gäs­te wünsch­ten sich spon­tan, das Fes­ti­val möge jähr­lich statt­fin­den. Ob die­ser Wunsch Rea­li­tät wird, ist noch offen.

Auch für beson­de­re Anläs­se bot das Fes­ti­val den per­fek­ten Rah­men: Eine Damen­run­de um Geburts­tags­kind Tan­ja fei­er­te aus­ge­las­sen mit Gau­men­freu­den vol­ler Köst­lich­kei­ten und lachen­den Gesichtern.

Die locke­re Atmo­sphä­re, der inter­na­tio­na­le Geschmacks­mix und das brei­te Ange­bot sorg­ten für ein Erleb­nis, das mehr war als blo­ßes Essen. Es war ein kuli­na­ri­scher Kurz­ur­laub ohne Kof­fer­pa­cken, aber mit vol­lem Genuss.

Das Street­food­fes­ti­val in Alt­müns­ter war ein vol­ler Erfolg, wet­ter­be­dingt etwas holp­rig gestar­tet, aber mit star­ker Reso­nanz. Ein nächs­ter Stopp im Sep­tem­ber in Gmun­den ist bereits in Pla­nung und damit die Vor­freu­de garantiert.