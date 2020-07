Brand einer Gartenhütte in Vöcklabruck

Eine grö­ße­re Gar­ten­hüt­te im Gar­ten eines Wohn­hau­ses ist Mitt­woch­abend in Vöck­la­bruck in Flam­men auf­ge­gan­gen.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den am Abend zu “Brand Wohn­haus” alar­miert. Eine Gar­ten­hüt­te bei einem Haus in der Ort­schaft Ober­haus stand in Flam­men. Die Gar­ten­hüt­te brann­te zwar voll­stän­dig nie­der, ein Über­grei­fen auf den angren­zen­den Wald sowie das Wohn­haus konn­te erfolg­reich ver­hin­dert wer­den.

Zwei Feu­er­weh­ren stan­den im Lösch­ein­satz, der unmit­tel­ba­re Ein­satz der Nach­bar­feu­er­wehr war zum Glück nicht mehr not­wen­dig, weil das Feu­er zwi­schen­zeit­lich rasch unter Kon­trol­le gebracht wer­den konn­te. Ver­letzt wur­de ers­ten Infor­ma­tio­nen nach nie­mand.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber