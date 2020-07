Eine klei­ne Grup­pe der Orts­mu­sik St. Kon­rad darf heu­er den Däm­mer­schop­pen beim Bade­see in St. Kon­rad am 10. Juli um 19:00 Uhr musi­ka­lisch umrah­men. Es ist jedes Jahr wie­der ein beson­de­res Erleb­nis in so einer Kulis­se spie­len zu kön­nen und die Gäs­te damit zu begeis­tern.

Auf vie­le bekann­te und begeis­ter­te Gesich­ter beim Däm­mer­schop­pen in St. Kon­rad, freut sich die Orts­mu­sik St. Kon­rad.

Foto: Orts­mu­sik­ka­pel­le St. Kon­rad