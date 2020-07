Das versteckte Wahrzeichen

Ein Juwel: der „Zim­mer­te Brun­nen“

Mit­ten im Wald an einer ein­sa­men Stel­le auf etwa 1100m, befin­det sich ein ein­zig­ar­ti­ges Wahr­zei­chen, der „Zim­mer­te Brun­nen“. Zu fin­den und zu bewun­dern ist er für Wan­de­rer, die sich auf den Weg machen und den Mit­tag­stein oder Rau­hko­gel genannt, in Stein­bach zu erklim­men.

Eine höl­zer­ne Kapel­le, die ein­lädt, kurz inne­zu­hal­ten und an die ver­un­glück­ten Berg­stei­ger zu geden­ken. Wie ent­stand die­ser Wall­fahrts­ort?

Jäger Johann Werl und der Wirt Micha­el Dött­lin­ger, gin­gen 1890 auf die Jagd. Plötz­lich wur­den sie von geschwärz­ten Wil­de­rern über­fal­len und es begann ein Kampf um Leben und Tod. In der Ver­zweif­lung begann Micha­el Dött­lin­ger ein Gebet zu spre­chen, „Him­mel­mut­ter hilf uns“, wel­ches auch sofort half. Die Wil­de­rer been­de­ten sofort den Über­fall und ver­schwan­den in Rich­tung Grün­au. Aus Dank­bar­keit ließ Micha­el Dött­lin­ger ein Mari­en­bild malen und häng­te es an eine gro­ße Tan­ne, die­ses Bild­nis ist nach wie vor an sei­nem Ort.

1916 starb der Gast­wirt an einem Mari­en­fei­er­tag. 1955 ließ der dama­li­ge Bür­ger­meis­ter von Stein­bach und Enkel von Micha­el Dött­lin­ger, Fritz Dött­lin­ger mit Hel­fern, neben der Tan­ne, eine Kapel­le aus Holz bau­en. Vie­le wer­den sich Fra­gen: Brun­nen? Ja, in der Nähe ist tat­säch­lich ein Brun­nen, der fri­sches und kal­tes Berg­was­ser frei­gibt. Herr­lich, die­se Erfri­schung! Als Wan­de­rer und Foto­graf, ist dies ein beson­de­rer Platz — ein Kraft­platz, der es auf alle Fäl­le wert ist, inne­zu­hal­ten und an sei­ne Liebs­ten zu den­ken.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer