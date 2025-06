Eine Tau­che­rin ist der­zeit im Atter­see bei Stein­bach am Atter­see abgän­gig. Ein Groß­auf­ge­bot mit Tau­chern steht im Einsatz.

Seit dem frü­hen Nach­mit­tag läuft am Atter­see im Gemein­de­ge­biet von Stein­bach am Atter­see ein Groß­ein­satz meh­re­rer Feu­er­weh­ren samt Tau­chern und Boo­ten sowie Ein­satz­kräf­ten der Wasserrettung.

Eine Tau­che­rin — sie war offen­bar mit einem Tauch­leh­rer und ande­ren Tau­chern im Bereich des Tauch­plat­zes Ofen im See auf einem Tauch­gang — dürf­te in etwa 80 Metern Tie­fe Pro­ble­me bekom­men haben. Sie tauch­te in die Höhe sack­te dann im See aber offen­bar wie­der ab. Der Tauch­leh­rer konn­te sie dort nicht mehr loka­li­sie­ren. Unmit­tel­bar nach der Alar­mie­rung der Ein­satz­kräf­te begab sich ein Groß­auf­ge­bot an Tau­chern an den Ein­satz­ort und sucht seit­her nach der Tau­che­rin. Die B152 See­lei­ten­stra­ße ist der­zeit im Bereich des Ein­satz­or­tes nur ein­spu­rig pas­sier­bar. Die Feu­er­wehr lei­tet den Ver­kehr abwech­selnd am Ein­satz­ort vorbei.

