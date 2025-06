Mon­tag­abend konn­ten Spe­zi­al­tau­cher der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung die seit dem Vor­tag ver­miss­te Polin auf einer Tie­fe von 119 Metern fin­den und bergen.

Am frü­hen Sonn­tag­nach­mit­tag kam es beim Tauch­platz Ofen zu einem töd­li­chen Tauchunfall.

Nach einem geplan­ten Übungs­tauch­gang in eine Tie­fe von 90 bis 100 Metern bekam eine Tau­che­rin auf ca. 60 Metern Pro­ble­me und lei­te­te einen Not­auf­stieg ein. Der beglei­ten­de Tauch­leh­rer konn­te die Frau nicht mehr errei­chen und ver­lor sie aus den Augen.

ÖWR OÖ

Trotz rasch ein­ge­lei­te­ter Suche durch die alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te, dar­un­ter Tauch­kräf­te der Feu­er­wehr und der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung, blieb die Frau ver­misst. Auch anschlie­ßen­de Suche mit­tels tech­ni­schem Gerät der Feu­er­wehr bis in die Abend­stun­den blieb erfolglos.

Am Mon­tag­abend, nach Abwar­ten eines durch­zie­hen­den Unwet­ters, wur­de die Suche durch die Öster­rei­chi­sche Was­ser­ret­tung fort­ge­setzt. Die Ein­satz­boo­te Nuß­dorf und Unter­ach brach­ten 6 Misch­gastau­cher ins Suchgebiet.

In einer Tie­fe von 119 Metern konn­te die ver­un­glück­te Tau­che­rin gefun­den und mit einem Seil mar­kiert wer­den. Anschlie­ßend wur­de die tote Frau an die Was­ser­ober­flä­che gebracht und mit einem Ein­satz­boot geborgen.

ÖWR

Die Mit­glie­der der ÖWR-Spe­zi­al­tauch­ein­satz­grup­pe sind für grö­ße­re Tie­fen aus­ge­bil­det und ein lang­jäh­rig ein­ge­spiel­tes Team. Nur genaue Pla­nung, Tech­nik auf dem neu­es­ten Stand und umfang­rei­che Vor­keh­run­gen wie Sicher­heits­tau­cher in unter­schied­li­chen Tie­fen­po­si­tio­nen machen der­ar­ti­ge Ein­sät­ze mög­lich. Sie sind alle ehren­amt­lich in der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung tätig, sowohl ihre jah­re­lan­ge Aus­bil­dung und regel­mä­ßi­ges Trai­ning, als auch ihre Ein­sät­ze, bewäl­ti­gen sie neben ihrem Beruf in der Freizeit.

Unter ande­rem sorg­ten sie vori­gen Som­mer mit der Ber­gung eines wert­vol­len Holz­boo­tes aus 130 Metern Tie­fe für Auf­merk­sam­keit über die Gren­zen von Oberösterreich.

Quel­le und Fotos: ÖWR