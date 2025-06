Ein geplan­ter Tief­tauch­gang von drei pol­ni­schen Tau­chern ende­te am Mon­tag­mit­tag, dem 16. Juni 2025, in einer Tra­gö­die. Ein 59-Jäh­ri­ger konn­te nach einem Not­auf­stieg aus 50 Metern Tie­fe nicht mehr geret­tet werden.

Tauchgang auf bis zu 70 Meter Tiefe geplant

Die drei erfah­re­nen Tau­cher aus Polen star­te­ten gegen 12:15 Uhr bei der Tauch­stel­le „schwar­ze Brü­cke“ in Stein­bach am Atter­see ihren geplan­ten Tauch­gang auf bis zu 70 Meter Tie­fe. Bereits in rund zehn Metern Tie­fe bekam ein 43-Jäh­ri­ger Ohren­pro­ble­me, wes­halb er nur bis etwa 50 Meter wei­ter abtauchte.

Die bei­den ande­ren Män­ner, 59 und 52 Jah­re alt, erreich­ten zunächst gemein­sam die geplan­te Tie­fe von etwa 70 Metern. Danach bega­ben sie sich wie­der auf 50 Meter Tie­fe, um den drit­ten Tau­cher zu treffen.

Notaufstieg und Reanimation erfolglos

Laut ers­ten Ermitt­lun­gen dürf­te der 59-Jäh­ri­ge in 50 Metern Tie­fe ohn­mäch­tig gewor­den sein. Der 52-Jäh­ri­ge reagier­te sofort und führ­te mit dem bewusst­lo­sen Tau­cher einen Not­auf­stieg durch. Nach dem Errei­chen des Ufers began­nen die bei­den übri­gen Tau­cher sofort mit Reanimationsmaßnahmen.

Trotz aller Bemü­hun­gen und über 30 Minu­ten andau­ern­der Wie­der­be­le­bung durch die Ein­satz­kräf­te konn­te der Not­arzt des alar­mier­ten Ret­tungs­hub­schrau­bers gegen 13:30 Uhr nur mehr den Tod feststellen.

Obduktion angeordnet

Die Staats­an­walt­schaft ord­ne­te zur Klä­rung der genau­en Todes­ur­sa­che eine Obduk­ti­on an. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zum Unfall­her­gang auf­ge­nom­men. Hin­wei­se auf ein Fremd­ver­schul­den gibt es der­zeit nicht.

Quel­le: LPD OÖ