Den Römern auf der Spur

Eine For­schungs- u. Lehr­gra­bung in Königs­wie­sen bei St. Geor­gen im Atter­gau

Zwi­schen 29. Juni und 23. Juli 2020 herrscht auf einer ansons­ten beschau­li­chen Wie­se in Königs­wie­sen bei St. Geor­gen im Atter­gau reger Betrieb. 12 Stu­die­ren­de der Uni­ver­si­tät Salz­burg ler­nen hier die Grund­la­gen der moder­nen Archäo­lo­gie. Wie wer­den wel­che Werk­zeu­ge sinn­voll und effi­zi­ent ein­ge­setzt, was sind Schicht­ein­hei­ten, wie wer­den die­se beschrie­ben und doku­men­tiert? Die Gra­bungs­lei­te­rin Astrid Stoll­n­ber­ger ver­mit­telt den ange­hen­den Archäolog*innen die Grund­zü­ge der Ver­mes­sung mit dem Tachy­me­ter und neben einer digi­ta­len Spie­gel­re­flex­ka­me­ra ist beim Foto­gra­fie­ren auch eine Droh­ne im Ein­satz.

Gegra­ben wird im Bereich eines römi­schen Guts­ho­fes, der zwar im Lau­fe der Jahr­hun­der­te durch den Pflug schon merk­lich gelit­ten hat, den­noch gewäh­ren Gebäu­de­fun­da­men­te, Erd­be­fun­de (z. B. Gru­ben und Grä­ben) sowie diver­se Klein­fun­de, wie Zie­gel, Kera­mik, Mün­zen und Fibeln, Ein­bli­cke in die Geschich­te die­ses Gehöfts. Die bis­he­ri­gen Fun­de sind dem 2. und 3. Jahr­hun­dert, also der Blü­te­zeit der römi­schen Pro­vinz Nori­cum zuzu­ord­nen. In die­ser ers­ten Gra­bungs­kam­pa­gne wird ein klei­nes Wirt­schafts­ge­bäu­de voll­stän­dig aus­ge­gra­ben, vom Haupt­ge­bäu­de kann heu­er nur ein klei­ner Teil unter­sucht wer­den. Die Aus­wahl der Gra­bungs­flä­chen erfolg­te auf Basis der her­vor­ra­gen­den Daten aus den geo­phy­si­ka­li­schen Pro­spek­tio­nen, die in den Jah­ren 2015 bis 2017 von ZAMG/ArcheoProspections im Auf­trag des Hei­mat­ver­eins Atter­gau durch­ge­führt wur­den.

Die Ent­de­ckung des römi­schen Guts­ho­fes geht auf eine Mel­dung der Fami­lie Eder zurück, die bei einer Flur­na­men­er­he­bung in den 1990er-Jah­ren über eine in der Erde ver­schwun­de­ne Eisen­stan­ge sowie von Hin­der­nis­sen beim Pflü­gen berich­tet hat. Der Hei­mat­for­scher Hans Eicher fand dann auf Maul­wurfs­hü­geln tat­säch­lich ers­te römi­sche Kera­mik­frag­men­te und reg­te mit tat­kräf­ti­ger Unter­stüt­zung von Franz Hau­ser, Obmann vom Hei­mat­ver­ein Atter­gau und Initia­tor von AtterWiki.at, die wei­te­re Erfor­schung an. Mit der von Felix Lang (Uni­ver­si­tät Salz­burg) und Ste­fan Trax­ler (OÖLKG) gelei­te­ten Aus­gra­bung wird nun ein wei­te­rer wich­ti­ger Schritt zur Erfor­schung der rei­chen römi­schen Hin­ter­las­sen­schaf­ten im Atter­gau gesetzt.

Tag der offe­nen Aus­gra­bung:

Di, 21. Juli 2020, 13–17 Uhr, Füh­run­gen 14 und 16 Uhr

Grup­pen­füh­run­gen nach Vor­anmel­dung: 06646007252378 (Ste­fan Trax­ler)

Die aktu­ell gül­ti­gen Coro­na-Bestim­mun­gen sind unbe­dingt ein­zu­hal­ten!

Foto: Micha­el Maritsch