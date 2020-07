Der Lockdown als Startschuss — Mit Delikatessen zum Erfolg

Am 16. März 2020 kam es zum Lock­down in Öster­reich und just an die­sem Tag hat­te Tho­mas Spiess­ber­ger die Eröff­nung sei­nes Deli­ka­tes­sen­la­dens „KAS“ in der Kai­ser-Franz-Josef-Stra­ße in Bad Ischl ange­setzt. Zu einer gro­ßen Eröff­nungs­fei­er kam es zwar nicht, aber die schwie­ri­gen Rah­men­be­din­gun­gen meis­ter­te der Jung­un­ter­neh­mer in den dar­auf­fol­gen­den Wochen mit Bra­vour.

„Die Bera­tung durch das Grün­der­ser­vice der WKO war in der Start­pha­se eine wert­vol­le Unter­stüt­zung“, so Spiess­ber­ger. Als Fein­kost­händ­ler durf­te er sein Geschäft offen­hal­ten und er nutz­te die­se Chan­ce. Bin­nen kür­zes­ter Zeit hat der Gour­met-Exper­te es geschafft, zu einer Top-Adres­se für Fein­schme­cker im Salz­kam­mer­gut und dar­über hin­aus zu wer­den. So hat er heu­te bereits zwei Mit­ar­bei­te­rin­nen ein­ge­stellt, die Öff­nungs­zei­ten und das Sor­ti­ment erwei­tert. Mit sei­nen regio­na­len und inter­na­tio­na­len Deli­ka­tes­sen, die man in Super­märk­ten ver­geb­lich sucht, hat der Kuli­na­rik-Pro­fi eine Nische gefun­den. Der Käse-Som­me­lier sorgt zudem für die pas­sen­de Wein­be­glei­tung und berät über Her­kunft und Zusam­men­set­zung sei­ner Deli­ka­tes­sen.

„Käse ist nicht nur ein Lebens­mit­tel, nein es ist Lebens­freu­de“, ist der Eben­seer über­zeugt und hat sei­nen Traum vom eige­nen Fein­kost­la­den rea­li­siert. Sein umfang­rei­ches Wis­sen erwarb er sich als Koch in Gour­met-Restau­rants und im inter­na­tio­na­len Fein­kost­han­del. Ob regio­na­le Bio-Nudeln oder doch die Ori­gi­nal-Spa­ghet­ti aus Napo­li, ob Dijon-Senf oder Senfe aus der Goi­se­rer Anna­Max-Manu­fak­tur, ob Wur­zel-Speck vom Duroc-Schwein oder Chi­li-Bauch vom Man­ga­litza – wer das Beson­de­re sucht, wird bei Tho­mas Spiess­ber­ger fün­dig: KAS KG, KFJ-Str. 3–5, Bad Ischl

Foto: www.friedrichscheichl.com