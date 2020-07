Elektroboot geriet am Mondsee in Seenot 

Heu­te Nach­mit­tag geriet am Mond­see ein Elek­tro­boot in See­not. Das Boot wur­de von der Was­ser­ret­tung mit allen vier Per­so­nen in Sicher­heit geschleppt.

Für den Mond­see wur­de Mitt­woch­nach­mit­tag eine Sturm­war­nung aus­ge­ge­ben. Wie bei jeder Sturm­war­nung, sind die Boo­te der Was­ser­ret­tung den See abge­fah­ren, um Boots­fah­rer und Was­ser­sport­ler vor dem her­an­na­hen­den Sturm — zusätz­lich zu den Sturm­warn­leuch­ten — zu war­nen.

Gegen 17:00 wur­de von uns ein Elek­tro­boot mit 4 Per­so­nen in Schlepp genom­men und in Sicher­heit gebracht, berich­ten die Ein­satz­kräf­te.

Bericht & Fotos: ÖWR Loi­bichl