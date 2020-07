Erste Race-Days bei der „Salzkammergut Trophy Individuell“

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fan­den die ers­ten bei­den Race-Days im Rah­men der „Salz­kam­mer­gut Tro­phy Indi­vi­du­ell“ statt. Lukas Kauf­mann (ARBÖ RC LINZ IMMOu­ni­ted Racing) gewann dabei die Extrems­tre­cke über 176 Kilo­me­ter und 5.904 Höhen­me­ter. Die 7 Abschnit­te, in denen es eine Zeit­neh­mung gibt, absol­vier­te er in einer Zeit von 3 Stun­den und 22 Minu­ten. Mit knap­pem Rück­stand und einer Zeit von 3 Stun­den und 29 Minu­ten fuhr der Gosau­er Alex­an­der Tha­ler auf den zwei­ten Rang, Ste­fan Schrat­ten­ecker (Bike Team Bor­bet) aus Mau­er­kir­chen im Inn­vier­tel beleg­te Platz 3 (3 Std. 43 Min.).

Neben den Race-Days zur „Salz­kam­mer­gut Tro­phy Indi­vi­du­ell“ gab es am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de auch die SCOTT Juni­or Tro­phy im Bike­park und am Are­al des Aus­tri­an Sports Resort in Ober­traun, bei der über 250 Kids teil­nah­men.

Die nächs­ten Race-Days am 1. und 2. August

Die nächs­ten Tro­phy Race-Days mit Start­mög­lich­keit ab 5 Uhr Früh sind für 1. und 2. August geplant. Dar­über hin­aus kön­nen die 7 Tro­phy-Stre­cken täg­lich ab 7 Uhr in Angriff genom­men wer­den! Beim neu­en, „corona“-bedingten For­mat der Salz­kam­mer­gut-Tro­phy-Indi­vi­du­ell kann man die traum­haf­te Land­schaft des Salz­kam­mer­guts aus einem Mix aus Moun­tain­bike-Tour und Ren­nen erle­ben. Auf den sie­ben ver­schie­de­nen Distan­zen zwi­schen 21 und 176 Kilo­me­ter gibt es auf aus­ge­wähl­ten Anstie­gen eine per­ma­nent ein­ge­rich­te­te Zeit­mes­sung. Wer an einem Tag alle Zeit­mess- und Kon­troll­punk­te einer Stre­cke in der vor­ge­se­he­nen Rei­hen­fol­ge absol­viert hat, kommt in die Rang­lis­te und kann die eige­ne Leis­tung mit den Zei­ten der Race-Days-Teil­neh­mer online ver­glei­chen.

Das Start­pa­ket mit dem Trans­pon­der für die Zeit­mes­sung kos­tet 29 Euro und kann ua. beim Tou­ris­mus­ver­band in Bad Goi­sern abge­holt wer­den bzw. wird es bei Online-Anmel­dung gegen einen Auf­preis von 3,90 Euro per Post zuge­schickt.

Alle Infos, Ergeb­nis­se und Anmel­dun­gen zur „Salz­kam­mer­gut Tro­phy Indi­vi­du­ell“ unter www.trophy.at/individuell.

Foto: Spor­to­graf