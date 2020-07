Feuerwehrhaus Attnang bekommt neuen Anstrich

Da die Far­be beim Feu­er­wehr­haus Att­nang nach zwölf Jah­ren schon ziem­lich aus­ge­bleicht war, wur­de es nötig einen neu­en Anstrich auf­zu­tra­gen. Auf die­sem Wege, möch­ten man sich bei der Fir­ma Ober­mair-Trans­por­te für die zur Ver­fü­gung Stel­lung der Arbeits­büh­ne recht herz­lich bedan­ken.

Schön sol­che Fir­men in der Nähe zu haben, die uns bei sol­chen Vor­ha­ben kos­ten­güns­tigst unter­stüt­zen. Eben­falls bedan­ken wir uns bei der Fir­ma Gars­ten­au­er für die schnel­le und ordent­li­che Abwi­cke­lung der Maler­ar­bei­ten. Dan­ke auch an die Hel­fer unse­rer Feu­er­wehr, die bei den Maler­ar­bei­ten mit­ge­hol­fen haben, so die Feu­er­wehr!