Kinderspaß mit Bahn & Schiff

Für die­sen Som­mer gibt es von der Atter­see­bahn und ‑schiff­fahrt jeden Diens­tag zwi­schen 14. Juli und 18. August extra für die Coro­na-Zeit ein eige­nes Ange­bot für Kin­der, den „Kin­der­spaß mit Bahn & Schiff“. Der Treff­punkt und Beginn ist bei Schön­wet­ter um 10:00 Uhr am Bahn­hof in Atter­see, wo die Kin­der vom Star­gast & Mas­kott­chen „PER­LA“ über­rascht und emp­fan­gen wer­den.

Danach geht es mit dem Old­tim­erzug auf einer span­nen­den & erleb­nis­rei­chen Fahrt vom Bahn­hof Atter­see bis zur Sta­ti­on nach Wals­berg und wie­der zurück nach Atter­see, wäh­rend der die klei­nen Aben­teu­rer mit einem eige­nen Pro­gramm unter­hal­ten wer­den. Wie­der in Atter­see ange­kom­men, war­tet schon das Schiff, mit dem es auf eine Fahrt am Rund­kurs Süd geht. Auch bei die­ser gibt es ein eige­nes Pro­gramm für die Kin­der, damit die Schiff­fahrt inter­es­sant und erleb­nis­reich in Erin­ne­rung bleibt. Die Rück­kehr für die klei­nen Aben­teu­rer ist um 14:05 am Steg in Atter­see.

https://www.stern-verkehr.at/events/kinderspass-mit-bahn-schiff/var/ri‑2.l‑L1/

Foto: Stern & Haf­ferl