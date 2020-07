Lesen–Stempeln–Geschenk aussuchen

Sam­mel-Spaß für jun­ge Bücher­wür­mer

Ech­ten Lese­rat­ten ist das Som­mer­wet­ter völ­lig egal. Ob Hit­ze oder Dau­er­re­gen, mit guten Büchern wird’s nie fad. Und damit es noch lus­ti­ger wird, sei­ne Nase in Bücher zu ste­cken, lädt die Stadt­bü­che­rei Gmun­den jun­ge Men­schen bis 10 Jah­re auch heu­er wie­der ein, an der belieb­ten Akti­on Sommer.Ferien.Lesen! teil­zu­neh­men.

Für jeden som­mer­li­chen Biblio­theks­be­such gibt’s einen Stem­pel in den Lese­pass und am Ende der Feri­en war­tet für jeden flei­ßi­gen Samm­ler ein klei­nes Geschenk und die Chan­ce tol­le Buch­prei­se zu gewin­nen. Lese­päs­se und nähe­re Aus­künf­te gibt’s direkt in der Büche­rei, wo natür­lich auch für alle Jugend­li­chen und Erwach­se­nen jede Men­ge span­nen­de Urlaubs­lek­tü­re kos­ten­güns­tig bereit­steht. Wer sich bei die­ser Viel­falt nicht ent­schei­den kann, dem hel­fen die freund­li­chen Bücher­wurm-Bera­te­rin­nen Petra und Hei­di ger­ne wei­ter.

Foto: BVÖ, Lukas Beck