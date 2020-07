Sommer-Auftakt der Naturfreundejugend im Salzkammergut

Schman­kerl von Andre­as Schie­der und Adre­na­lin bei Ein­rad-Show

Die­sen Diens­tag begrüß­te die Natur­freun­de­ju­gend Öster­reich ganz offi­zi­ell den Som­mer: Der neue Jugend-Vor­sit­zen­de Ste­fan Loidl lud zu einem viel­fäl­ti­gen Pro­gramm in sei­ne Hei­mat Bad Ischl ein. Nach einer Wan­de­rung zur Bleck­wand­hüt­te bei herr­li­chem Kai­ser­wet­ter wur­den die Teil­neh­men­den dort vom Vor­sit­zen­den der Natur­freun­de Öster­reich, Andre­as Schie­der, höchst­per­sön­lich bekocht.

Gestärkt mit „Holz­knecht-Nocka“, war der Auf­stieg zum Gip­fel natür­lich Ehren­sa­che. Nach dem Gip­fel­fo­to auf der Bleck­wand ging es hin­un­ter ins Tal, zum Isch­ler Pump­t­rack, wo Extrem­sport­ler Chris­ti­an Eder eine beein­dru­cken­de Ein­rad-Show ablie­fer­te.

Unter dem Mot­to „Frag den Andi“ konn­ten jun­ge Men­schen öster­reich­weit live via Insta­gram fra­gen, was sie schon immer über den Natur­freund und Poli­ti­ker wis­sen woll­ten. So ver­riet er uns, dass er ein beken­nen­der Rol­ling Stone Fan und Lieb­ha­ber des Natur­freun­de Traun­stein­hau­ses ist. Zum

gemüt­li­chen Aus­klang kamen Natur­freun­de aus ganz Ober­ös­ter­reich ins Park­bad Bad Ischl.

Foto: pri­vat