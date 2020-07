Sportruderer am Mondsee von Sturmböe überrascht und gekentert

Spor­tru­de­rer von Sturm­böe über­rascht und geken­tert

“Trotz der dadurch her­vor­ge­ru­fe­nen schlech­ten Sicht, konn­ten wir einen Rude­rer erbli­cken, der mit sei­nem Renn­ru­der­boot geken­tert ist. Sofort wur­de die­ser ange­steu­ert und wohl­auf an Bord genom­men. Das Renn­ru­der­boot wur­de eben­falls gebor­gen und vor­sich­tig am Süll im Bug­be­reich unse­res Ein­satz­boo­tes abge­legt. Der Rude­rer wur­de bei unse­rem Hei­mat­ha­fen in Loi­bichl an Land gebracht und ver­sorgt, wir setz­ten unse­rer Kon­troll­fahrt fort. Der Rude­rer samt sei­nem Boot wie­der an Bord genom­men und nach Mond­see gebracht”, berich­ten die Ein­satz­kräf­te.

Kurz dar­auf wur­de die Was­ser­ret­tung benach­rich­tigt, dass ein wei­te­res Spor­tru­der­boot mit 4 Per­so­nen von sei­ner Aus­fahrt noch nicht zurück­ge­kehrt sei. Dar­auf­hin wur­de der See noch­mals abge­sucht, jedoch wur­den die­se durch die Besat­zung von “Del­phin 91” wohl­auf und sicher an Land auf­ge­fun­den. Die vier Rude­rer haben noch vor den Sturm­bö­en ange­lan­det.

Die Was­ser­ret­tung rückt bei Sturm­war­nung am Mond­see aus prä­ven­ti­ven Grün­den aus, um Boots­fah­rer und Was­ser­sport­ler — zusätz­lich zu den Sturm­warn­leuch­ten — zu war­nen und um — bei Not­wen­dig­keit — zu hel­fen.