Stoppelfeldbrand in Altmanning

Frei­tag­vor­mit­tag wur­de die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Roit­ham in die Ort­schaft Alt­man­ning alar­miert. Ein Stop­pel­feld stand in Brand. Fas Feu­er brei­te­te sich in Rich­tung eines Wal­des und eines noch nicht abge­ern­te­ten Getrei­de­fel­des aus.

Umge­hend wur­de ein Lösch­an­griff mit zwei C‑Rohren gestar­tet, der rasch Wir­kung zeig­te. So wur­de der Brand unter Kon­trol­le gebracht. Die abge­brann­te Flä­che wur­den mit der Wär­me­bild­ka­me­ra auf Glut­nes­ter kon­trol­liert und mit Was­ser benetzt, bis schließ­lich end­gül­tig Brand aus gege­ben wer­den konn­te.

Quel­le: FF Roit­ham am Traun­fall