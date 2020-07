Tennis SPG Ebensee: 5:1 Sieg der Ü35–1 in der Landesliga West

In den all­ge­mei­nen Klas­sen gab es die­ses Mal nur einen Sieg zu fei­ern. Die Her­ren 2 konn­ten ASKÖ Gosau 1 knapp mit 5:4 bezwin­gen, wobei das ent­schei­den­de Dop­pel, mit Dachsberger/Viertbauer K., das Match­tie­break mit 11:9 für sich ent­schei­den konn­te. Nie­der­la­gen gab es in die­ser Run­de für die Her­ren 1 in der Regio­nal­klas­se Süd (3:6 gegen TC Gmun­den 1), die Her­ren 3 (Foto) in der 3. Klas­se Süd B (2:7 gegen die SPG ASKÖ Hallstatt/Obertraun 2) und auch die Damen in der Regio­nal­klas­se Süd (3:4 gegen UTC Gmun­den 1).

Einen sou­ve­rä­nen 5:1 Erfolg fei­er­ten hin­ge­gen die Ü35–1 Senio­ren in der Lan­des­li­ga West gegen UTC Regau 1 und rück­ten dadurch auf Tabel­len­rang 4 vor. Für die Ü35–2 Mann­schaft gab es in der Regio­nal­klas­se Süd eine 0:3 Nie­der­la­ge gegen ASKÖ Win­disch­gars­ten 1, aller­dings konn­te das Nach­trags­spiel gegen TUS Krems­müns­ter 1 mit 3:0 gewon­nen wer­den. Bei­de Ü45 Teams waren die­se Run­de spiel­frei. Die Ü55 ver­lor in der Regio­nal­klas­se Süd mit 1:5 gegen TUS Krems­müns­ter 1.

Die Ten­nis Orts­meis­ter­schaft muss­te heu­er nach hin­ten ver­legt wer­den und fin­det von 6.8. bis 22.8. statt.

Foto: pri­vat