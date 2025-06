Das dies­jäh­ri­ge Bezirks­mu­sik­fest des OÖBV Gmun­den wur­de vom Musik­ver­ein Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter mit viel Enga­ge­ment aus­ge­rich­tet. Die Feu­er­wehr­mu­sik­ka­pel­le Lang­wies trat am Frei­tag, dem 20. Juni 2025, in der Leis­tungs­stu­fe D zur Marschwer­tung an. Unter der neu­en Füh­rung von Stab­füh­rer Flo­ri­an Engl wur­den die Pflicht­ele­men­te – dar­un­ter Antre­ten, Abmar­schie­ren, Hal­ten mit klin­gen­dem Spiel, Defi­lie­rung, Gro­ße Wen­de, Abfal­len, Auf­mar­schie­ren, Schwen­ken und Abrei­ßen – von der Jury bewertet.

Mit dem Tra­di­ti­ons­marsch „Mein Hei­mat­land“ von Sepp Neu­mayr prä­sen­tier­te sich die Kapel­le prä­zi­se und mit musi­ka­li­schem Ausdruck.

Die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker freu­en sich über 91,61 Punk­te und damit einen aus­ge­zeich­ne­ten Erfolg!

Ein gro­ßer Dank gilt Stab­füh­rer Flo­ri­an Engl, der die Kapel­le erst­mals durch die Marschwer­tung führ­te und für eine gelun­ge­ne Pre­mie­re sorgte.

D’Musi lebt!