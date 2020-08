In der Nacht auf Sams­tag stürz­te ein 22-Jäh­ri­ger in Alt­müns­ter über 8 Meter von einem Bal­kon in die Tie­fe und wur­de dabei schwer ver­letzt.

Der Mann aus dem Bezirk Vil­lach-Land fiel aus noch unge­klär­ter Ursa­che vom Bal­kon des im zwei­ten Stock befind­li­chen Hotel­zim­mers eines Gast­hau­ses in Alt­müns­ter. Nach dem Sturz aus 8,60 Meter Höhe schlug er auf einer Wie­se auf.

Mit schwe­ren Ver­let­zun­gen wur­de er ins Kli­ni­kum Wels-Gries­kir­chen ein­ge­lie­fert, berich­tet die Poli­zei.