50 Jahre Kirtagsbierzelt St. Agatha auf 2021 verschoben

Seit 1971, durch­gän­gig 49 Jah­re, wird das Oat­na Kir­tags­bier­zelt in St. Aga­tha von der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr St. Aga­tha ver­an­stal­tet. 2020 hat CORO­NA die Ver­an­stal­tung in die Knie gezwun­gen. Auf Grund der Auf­la­gen im Zusam­men­hang mit COVID 19 und der der­zei­ti­gen Ent­wick­lung hat sich das Kom­man­do der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr St. Aga­tha dazu ent­schlos­sen, heu­er das Fest nicht durch­zu­füh­ren.

„Für uns steht Spaß, Unter­hal­tung und Sicher­heit an obers­ter Stel­le. Es wäre unver­ant­wort­lich unse­ren Besu­chern und auch den Hel­fern gegen­über, das Bier­zelt heu­er durch­zu­füh­ren. Der Schutz der Bevöl­ke­rung ist uns sehr wich­tig. Außer­dem soll das 50. Oat­na Kir­tags­bier­zelt mit tol­ler Stim­mung gebüh­rend gefei­ert wer­den kön­nen!“, so Kom­man­dant Mar­kus Kog­ler.

Tra­di­tio­nell wird das Holz­stan­gen­zelt, das Oat­na Kir­tags­bier­zelt immer am 4. Sonn­tag im Sep­tem­ber am Fest­platz in Edt von Sams­tag bis Mon­tag ver­an­stal­tet. Man plant jetzt schon das nächs­te Fest vom 25.09. ‑27.09.2021 und hofft bei tol­ler Stim­mung „50 Jah­re Kir­tags­bier­zelt St.

Aga­tha“ gemein­sam mit Euch allen fei­ern zu kön­nen.

Foto: pri­vat