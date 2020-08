74 Kids & Jugendliche beim 12. ASKÖ Ohlsdorf Nachwuchs Fussball Camp

Der ASKÖ Ohls­dorf ver­an­stal­te­te zum 12ten Mal das ASKÖ Ohls­dorf REWE Nach­wuchs Fuß­ball Camp. Es waren 3 Tage mit jeweils 2 inten­si­ven Trai­nings­ein­hei­ten á 2,5–3h! Es nah­men 74 Kids teil. High­light war sicher der Besuch des Cup­spiels der ASKÖ Ohls­dorf (Bezirks­li­ga Süd) gegen den SV Grün Weiß Michel­dorf (OÖ Liga)! Ein Kri­mi, wo die bes­se­re Mann­schaft „ver­lo­ren“ hat.

Es waren täg­lich über 14 Trai­ner bei der Trai­nings­ge­stal­tung dabei und es gab Spe­zi­al­trai­nings mit Prof. Wer­ner Hue­mer (Koor­di­na­ti­ons­schu­lung) und Gör­kem Safran­ti (GTA Fuss­ball­schu­le) Den Abschluss der Ver­an­stal­tung bil­de­te ein tra­di­tio­nel­les Tur­nier, wo in jeder Mann­schaft Kids von Jahr­gang 2006–2014 spiel­ten.

Das beson­de­re an die­sem Tur­nier ist, das jeder Spie­ler in jedem Spiel nur 1 Tor schie­ßen durf­te. So konn­te zum Bei­spiel auch der jüngs­te Camp­teil­neh­mer einen Tor­ju­bel „ver­bu­chen“. Man freut sich auf das 13. ASKÖ Ohls­dorf REWE Nach­wuchs Camp 2021!

