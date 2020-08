Altmünsterer Einkaufsroas

Ein­kaufs­spaß am 9.Oktober

Unter dem Mot­to „Hier bin ich daheim, hier kauf ich ein“ laden die Alt­müns­te­r­er Gewer­be­trei­ben­den am 9. Okto­ber zur ers­ten Ein­kaufs­ro­as. Neben zahl­rei­chen Ange­bo­ten der Betrie­be rund um die Markt­stra­ße wird es am Abend auch eine Tom­bo­la geben. Die Shop­ping­be­geis­ter­ten, die mög­lichst vie­le Geschäf­te besu­chen, wer­den hier klar im Vor­teil sein.

„Der kom­plet­te Lock­down hat zum einen die loka­len Nah­ver­sor­ger gestärkt, aber ande­re Seg­men­te stark geschwächt. Die loka­le Wirt­schaft ist aber der Motor, damit die Men­schen hier im Ort Arbeit haben und leben kön­nen. Daher war es uns wich­tig, hier gemein­sam mit den Wirt­schafts­trei­ben­den eine Akti­on zu star­ten“, betont Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger. Alle, die bei den Geschäf­ten in der Markt­stra­ße und Umge­bung ger­ne ein­kau­fen und von tol­len Ange­bo­ten pro­fi­tie­ren wol­len, soll­ten sich den 9. Okto­ber dick im Kalen­der ein­tra­gen.

Von 9 bis 20 Uhr gibt es die Mög­lich­keit, nach Her­zens­lust zu shop­pen und die loka­le Wirt­schaft zu bele­ben. Ganz neben­bei las­sen sich dabei Stem­pel für den Ein­kaufs­ro­as-Pass sam­meln und am Ende des Tages tol­le Gewin­ne bei einer Tom­bo­la erzie­len. Die Zie­hung sowie ein gemüt­li­ches Fina­le (unter Ein­hal­tung der COVID-Regeln) wird gegen 18:30 Uhr begin­nen. Alle Details zur Ein­kaufs­ro­as fin­den sich in der Gemein­de­zei­tung, die Anfang Okto­ber erscheint.

Foto: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter