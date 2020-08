Austria-Cup als einziger Test-Wettkampf vor Titeljagd in Fischlham

Was­ser­ski: Zwei „Aus­län­der“ als hei­ße Anwär­ter auf Staats­meis­ter­schafts-Gold

„Wir wis­sen über­haupt nicht, wo wir ste­hen“, ora­kelt Was­ser­ski-Legen­de Dani­el Dobrin­ger neun Tage vor den Staats­meis­ter­schaf­ten am 22./23.8. in Fisch­lham (OÖ). Der Aus­tria Cup am Wochen­en­de wird somit zum gro­ßen Test nach der Coro­na-Pau­se. Eines steht jedoch vor­ab fest: Zwei „Aus­län­der“ wol­len den rot-weiß-roten Assen wie Clau­dio Kös­ten­ber­ger, Dani­el Dobrin­ger oder Nico­la Kuhn die Sup­pe ver­sal­zen – der Aus­tro-Kana­di­er und Sohn von Ex-Euro­pa­meis­te­rin Brit­ta Gre­be, Dori­en Llle­wel­lyn, und die Aus­tro-Deut­sche Gian­ni­na Bon­ne­mann.

„Bei­de sind auf­grund unse­rer Sta­tu­ten sowohl in ihrer Hei­mat, als auch in Öster­reich start­be­rech­tigt. Damit gilt Dori­en als Top-Favo­rit in allen vier Bewer­ben. Bei den Frau­en ist Gian­ni­na nur im Sla­lom nicht unbe­zwing­bar“, erklärt Lokal­ma­ta­dor Dani­el Dobrin­ger, der im Vor­jahr Sil­ber im Sprin­gen erobern konn­te. In die­sem Königs­be­werb gilt somit Titel­ver­tei­di­ger Clau­dio Kös­ten­ber­ger (K) als Sil­ber-Kan­di­dat. Der U21-EM-Bron­ze­ne des Vor­jah­res, Luca Rau­chen­wald (K), soll­te mit dem 52-jäh­ri­gen Dobrin­ger im Genera­tio­nen-Duell um Bron­ze kämp­fen. „Die Test­sprün­ge absol­vier­te ich kon­stant ent­spannt, kam schon an die 60 Meter-Schall­mau­er her­an, aber Luca wird immer stär­ker und kam mit viel Power aus Louisa­na zurück“, erklärt der Grün­au­er.

Im Sla­lom kämp­fen beim ers­ten homo­lo­gier­ten Wett­kampf in Euro­pa der Lin­zer Robert Pug­s­tal­ler, Titel­ver­tei­di­ger Mat­thi­as Swo­bo­da sowie die Talen­te Niko­laus Atten­sam und Alex­an­der Gschiel hin­ter Lle­wel­lyn um die Medail­len und im Trick­be­werb wol­len Staats­meis­ter Domi­nik Kuhn, Alex­an­der Gschiel und Lokal­ma­ta­dor Sebas­ti­an Urban neben Lle­wel­lyn auf das Podest.

Bei den Frau­en führt im Sprin­gen und im Trick­be­werb kein Weg an Gian­ni­na Bon­ne­mann vor­bei. Nur im Sla­lom kann laut Papier­form die U21-EM-Fünf­te Nico­la Kuhn die Aus­tro-Deut­sche zu einem Gold-Duell auf Augen­hö­he for­dern.

Ein Erfolg auf orga­ni­sa­to­ri­scher Ebe­ne: WLU Fisch­lham erhielt den Zuschlag für die Aus­tra­gung der U21-EM und Behin­der­ten-EM für Ende August 2022.

Alle Zeit­plä­ne und Ergeb­nis­se:

http://www.iwwfed-ea.org/classic/competitions/2020

Sai­son-High­lights, Tour­na­ment:

15.–16.8. Aus­tria Cup in Fisch­lham (OÖ), jeweils ab 8 Uhr

22.–23.8. Staats­meis­ter­schaf­ten in Fisch­lham (OÖ), jeweils ab 8 Uhr

12.–13.9. OÖ-Lan­des­meis­ter­schaf­ten in Fisch­lham (geplant), jeweils ab 9 Uhr