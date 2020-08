Bergmesse am Sarstein

Die Natur­freun­de-Orts­grup­pe Ober­traun hält am Sams­tag, 29. August 2020, bei der Sar­stein­hüt­te ihren tra­di­tio­nel­len Berg­got­tes­dienst ab, zu der sie alle Berg‑, Wan­der- und Natur­freun­de recht herz­lich ein­la­det. Vor der ein­zig­ar­ti­gen Natur­ku­lis­se von „König Dach­stein“ beginnt die­ser außer­ge­wöhn­li­che Got­tes­dienst in 1.620 Meter See­hö­he um 11:30 Uhr und wird von Ober­trau­ner Musi­kan­ten musi­ka­lisch umrahmt! Nach der Berg­mes­se wird zum gemüt­li­chen Nach­mit­tag ein­ge­la­den.

Von Goi­sern oder Ober­traun auf den Sar­stein

Die Ober­trau­ner Sar­stein­hüt­te ist in ca. 2,5–3 Stun­den Geh­zeit von Ober­traun oder im Rah­men eines „Über­ge­hers“ von der Goi­se­rer Sei­te über den Sarst­ein­gip­fel in 4,5 Std. zu errei­chen. Das Hüt­ten­kreuz bei der Ober­trau­ner Sar­stein­hüt­te wur­de vor vie­len Jah­ren sinn­ge­mäß für die­sen Berg bzw. das gan­ze Inne­re Salz­kam­mer­gut mit dem Spruch „Herr­gott, d´Hoamat is sche“ ver­se­hen und heu­er erneu­ert. Auf zahl­rei­chen Besuch und einem gemüt­li­chen Tag am Berg freu­en sich die Ober­trau­ner Natur­freun­de!

Foto Perstl