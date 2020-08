Betreute Wohnungen für ältere Menschen auch in Ohlsdorf und Gschwandt

Seit Jah­ren bemüht sich Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner eine alter­na­ti­ve Wohn­form für älte­re Men­schen mit Pfle­ge Bedarf nach Ohls­dorf zu brin­gen. Nach­dem es vor 2 Jah­ren von der Lan­des­re­gie­rung das AUS für den Bau von neu­en Pfle­ge­hei­men gab, haben sich jene Gemein­den im Bezirk, in denen ein Alten­heim vor­ge­se­hen war, ver­stärkt dar­um bemüht, eine Geneh­mi­gung für die Errich­tung von Betreu­ten Wohn­ein­hei­ten zu erhal­ten.

Eine Vor­spra­che von Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner mit Ver­tre­tern der Gemein­de Ohls­dorf bei Frau Sozi­al­lan­des­rä­tin Bir­git Gerstor­fer brach­te ein erfreu­li­ches Ergeb­nis. Vier Gemein­den im Bezirk Gmun­den, dar­un­ter Ohls­dorf und Gschwandt, dür­fen eine vom Sozi­al­hil­fe­ver­band und vom Land OÖ geför­der­te, alter­na­ti­ve Wohn­form für Men­schen mit Pfle­ge­stu­fe 1 bis 3 errich­ten.

In Ohls­dorf kann mit den ent­spre­chen­den Pla­nun­gen sofort begon­nen wer­den, weil von der ÖVP Frak­ti­on bereits im März 2019 ein Dring­lich­keits­an­trag ein­ge­bracht wur­de, der einen Grund­satz­be­schluss für die Errich­tung einer alter­na­ti­ven Wohn­form für älte­re Men­schen beinhal­tet.

Auch Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl spricht sich für eine rasche Umset­zung des Pro­jek­tes, die betreu­ten Woh­nun­gen wer­den im neu­en Gemein­de­zen­trum unter­ge­bracht, in sei­ner Gemein­de Gschwandt aus. Um den Bedarf in den bei­den Gemein­den fest­zu­stel­len, wird in den nächs­ten Wochen eine Bedarfs­er­he­bung durch­ge­führt.

Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner und Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl beto­nen immer wie­der, dass es für sie enorm wich­tig ist, dass Men­schen mit Pfle­ge­be­darf so lan­ge wie mög­lich in der eige­nen Gemein­de ver­blei­ben kön­nen. Die­sem Wunsch sind die bei­den wie­der einen gro­ßen Schritt näher­ge­kom­men!

