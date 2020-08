Ehrliche Finderin brachte Müllsack voller Bargeld zur Polizei

Eine Frau hat am Mitt­woch in einem Wald­stück einen Müll­sack voll mit Bar­geld gefun­den. Die ehr­li­che Fin­de­rin brach­te den Fund zur Poli­zei. Der recht­mä­ßi­ge Fin­der hat­te den Ver­lust bereits gemel­det.

Ein 28-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am Abend des 5. August 2020 mit meh­re­ren Tages­lo­sun­gen eines Lokals Rich­tung Vöck­la­bruck. Das Bar­geld hat­te er in einem schwar­zen Plas­tik­sack. In einem Wald­stück in Ott­nang am Haus­ruck hielt er sein Fahr­zeug an, um eini­ge Gegen­stän­de umzu­räu­men. Dabei stell­te er den Geld­sack kurz neben das Fahr­zeug. Anschlie­ßend fuhr er wei­ter, ver­gaß jedoch auf das Geld.

Ehr­li­che Fin­de­rin woll­te ver­meint­li­chen Müll­sack ent­sor­gen

Kur­ze Zeit spä­ter fuhr eine 26-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit ihrem Pkw an der Stel­le vor­bei und sah den Plas­tik­sack neben der Stra­ße. Sie dach­te, jemand habe ille­gal Müll ent­sorgt und nahm den Sack mit, um den Müll ord­nungs­ge­mäß zu ent­sor­gen. Als sie den Sack anhob, bemerk­te sie, dass er voll mit Mün­zen und Geld­schei­nen war.

Ehr­li­che Fin­de­rin brach­te Fund zur Poli­zei

Die ehr­li­che Fin­de­rin brach­te den Geld­sack unver­züg­lich zur Poli­zei Vöck­la­bruck. Zwi­schen­zeit­lich hat­te der 28-Jäh­ri­ge das Feh­len des Gel­des bemerkt und mel­de­te den Ver­lust bei der Poli­zei. Ihm wur­de in der PI Vöck­la­bruck, im Bei­sein der ehr­li­chen Fin­de­rin, das ver­ges­se­ne Bar­geld wie­der aus­ge­hän­digt, so die Poli­zei.

Quel­le: LPD OÖ