EVA MARIA MAROLD | „VIEL­SEI­TIG DES­IN­TER­ES­SIERT“

5. SEP­TEM­BER 2020, 19:30 im ABZ SALZ­KAM­MER­GUT

Eva Maria Marold ist Schau­spie­le­rin, Haus­frau, Kaba­ret­tis­tin, Sän­ge­rin, Mut­ter, Autorin, Mode­ra­to­rin, Media­to­rin (also, in die­ser Funk­ti­on haupt­säch­lich für ihre Söh­ne tätig!) und Tän­ze­rin (Fach­ge­biet: Intimi­die­ren­der Bur­gen­län­di­scher Kör­per­aus­drucks­tanz). Jeden­falls ist sie viel­sei­tig. Aber jetzt ist sie auch noch viel­sei­tig des­in­ter­es­siert! Was erlaubt sie sich!!?? Viel­sei­tig? – Ja, bit­te. Des­in­ter­es­siert? – Nein, dan­ke. Auf ihre typisch fre­che und humor­vol­le Art nimmt sie mensch­li­che Ver­hal­tens­mus­ter unter die Lupe,….!

In ihrem neu­en Kaba­rett­pro­gramm geht die Künst­le­rin der Fra­ge auf den Grund war­um Gegen­sät­ze so wich­tig sind und ob das Gegen­teil von etwas Schlech­tem auto­ma­tisch etwas Gutes ist. Wäre es viel­leicht bes­ser ein­sei­tig inter­es­siert zu sein anstatt viel­sei­tig des­in­ter­es­siert? Fra­gen über Fra­gen.

Auf ihre typisch fre­che und humor­vol­le Art nimmt sie mensch­li­che Ver­hal­tens­mus­ter unter die Lupe und ver­sucht her­aus­zu­fin­den, war­um wir so schnell bereit sind, immer dem, der am lau­tes­tem schreit, Recht zu geben.

War­um machen wir so oft aus einer Mücke einen Ele­fan­ten anstatt ein­mal aus einem Ele­fan­ten eine Mücke? War­um sind heut­zu­ta­ge so vie­le Men­schen außer sich und so weni­ge bei sich? Ist das Gegen­teil von „poli­tisch links“ tat­säch­lich „poli­tisch rechts“? Oder spa­zie­ren da die Schwes­tern Igno­ranz und Into­le­ranz ledig­lich in zwei ver­schie­de­nen Kleid­chen am Bou­le­vard der Selbst­ge­fäl­lig­keit ent­lang?

Ist es wirk­lich ver­werf­lich an Unhöf­lich­keit, Fuß­pilz, einem war­men Bier, Eltern­ver­eins­ver­samm­lun­gen, Kin­der­ge­burts­tags­par­tys, Eis­stock­schie­ßen, Ras­sis­mus und poli­ti­schem Fana­tis­mus des­in­ter­es­siert zu sein? Muss es denn tat­säch­lich für alle Lösun­gen auch die pas­sen­den Pro­ble­me geben?

Eva Maria Marold nimmt sich kein Blatt vor den Mund und schil­dert einen Abend lang kri­tisch, aber lie­be­voll ihren All­tag als allein­er­zie­hen­de Mut­ter im Spa­gat (da kommt ihr die bur­gen­län­di­sche Tanz­aus­bil­dung zugu­te!) zwi­schen Tole­ranz und Ver­tei­di­gung der eige­nen Wer­te und Maß­stä­be.