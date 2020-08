Fahrgastzentrum spielt alle Stückerl

Es ist nicht zu über­se­hen: Das nagel­neue Fahr­gast­zen­trum in der Fer­di­nand Öttl­stra­ße in Vöck­la­bruck ersetzt den in die Jah­re gekom­me­nen Bus­bahn­hof.

Situ­iert am Bahn­steig B, beinhal­tet es alles, was dem Fahr­gast Infor­ma­ti­on und Kom­fort bie­tet: einen über­dach­ten War­te­be­reich und einen War­te­raum, einen elek­tro­ni­schen Über­blick über Ankünf­te und Abfahr­ten der Bus­se, die von der Öttl­stra­ße aus in alle Him­mels­rich­tun­gen ver­keh­ren; Damen‑, Her­ren- und Behin­der­ten-WC und Video­über­wa­chung. Selbst­ver­ständ­lich ist das neue Fahr­gast­zen­trum bar­rie­re­frei und auch mit einem Blin­den­leit­sys­tem aus­ge­stat­tet. Trotz der mas­si­ven Beein­träch­ti­gun­gen durch Coro­na wur­de es sehr zügig errich­tet. Im Sep­tem­ber kom­men noch 22 Fahr­rad­stän­der dazu.

Finan­ziert wur­de das Bau­werk durch Mit­tel der EU, des Lan­des und der Stadt­ge­mein­de. 50 Cent kos­tet die Benut­zung des stil­len Ört­chens übri­gens.

„Vöck­la­bruck ist eine Ver­kehrs­dreh­schei­be. Nun hat es ein Fahr­gast­zen­trum bekom­men, das die­ser Bedeu­tung wirk­lich Rech­nung trägt“, freut sich Bür­ger­meis­ter Mag. Her­bert Brun­stei­ner.

Foto: pri­vat