FC Altmünsters Frauenelf mit halbem Dutzend voran

Mit 6:0 (3:0) gewan­nen Alt­müns­ters Frau­en am Sonn­tag-Mit­tag zum Auf­takt der Lan­des­li­ga gegen den ASV Nie­der­thal­heim (Bezirk Vöck­la­bruck). Nach vor­sich­ti­gem Beginn und leich­ten Vor­tei­len für die Gäs­te traf in der 14. Minu­te Debo­rah „Debi“ Mir­ja­nic mit einem knall­har­ten Schuss in die lin­ke Kreuz­ecke zum 1:0 für die Heim­elf. 13 Minu­ten spä­ter war es erneut Mir­ja­nic, die die geg­ne­ri­sche Tor­hü­te­rin über­lis­te­te und auf 2:0 erhöh­te. FCA-Kapi­tä­nin Sophie Stelz­ham­mer war nur 1 Minu­te spä­ter nicht vom Ball zu tren­nen, setz­te sich sehens­wert in eini­gen Zwei­kämp­fen durch und schloss zum 3:0‑Pausenstand ab.

„Joker“ Ron­ja Wickl setz­te den Tref­fer-Rei­gen fort

Nur 1 Minu­te nach ihrer Ein­wechs­lung traf Wickl in der 76. Minu­te um 4:0, ehe Vale­rie Hamet­ner mit einem sen­sa­tio­nel­len, schar­fen und plat­zier­ten Frei­stoß in der 80. Minu­te zum 5:0 in den Win­kel traf. Den Schluss­punkt setz­te schließ­lich Sarah Stelz­ham­mer in der 87. Minu­te zum End­stand von 6:0.

„Shut out “ für bei­de Kee­pe­rin­nen

Nach­dem die neue Tor­hü­te­rin Kathi Hrou­da bis zur 80. Minu­te ihr Gehäu­se „rein“ gehal­ten hat­te, ver­län­ger­te ihre „Kon­kur­ren­tin“ Jana Appl die­se Serie und blieb eben­falls ohne Gegen­tref­fer.

FCA- Chef­trai­ner Jür­gen Wabitsch: „Trotz des hohen Sie­ges haben wir heu­te mäßig gespielt, waren aber effi­zi­en­ter als die Geg­ne­rin­nen, die auch in der 2. Spiel­hälf­te trotz des Rück­stan­des beson­ders duch Steif­mül­ler und Marehard immer wie­der um die spie­le­ri­sche Linie bemüht waren. Unse­re jun­ge Elf war im ers­ten Meis­ter­schafts­spiel sehr ange­spannt und woll­te alles rich­tig machen. In den ent­schei­den­den Sze­nen hat­ten wir heu­te mehr Spiel­glück und Treff­si­cher­heit als Nie­der­thal­heim.“

Foto: H. Pich­ler