Ferienpass 2020 bei der FF Eben- und Nachdemsee

40 Kin­der besuch­ten am Sams­tag, 01. August 2020, im Rah­men vom Feri­en­pass der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter, die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Eben- und Nach­dem­see. In 4 Grup­pen auf­ge­teilt, konn­ten sich die Teilnehmer/innen, am Vor­mit­tag über: Ber­ge­ge­rä­te für Ver­kehrs­un­fäl­le, Atem­schutz­ge­rä­te, Wär­me­bild­ka­me­ra, Was­ser­füh­ren­de Arma­tu­ren und die Ein­satz­fahr­zeu­ge infor­mie­ren. Eine Fahrt mit den Ein­satz­fahr­zeu­gen weck­te bei den Kin­dern gro­ße Begeis­te­rung!

Ein High­light durf­te bei dem schö­nen Wet­ter natür­lich nicht feh­len – so wur­den noch das Hydro­schild und die Strahl­roh­re in Betrieb genom­men und die Kin­der konn­ten sich, mit Bade­sa­chen aus­ge­rüs­tet, abküh­len. Zum Schluss gab es noch eine klei­ne Stär­kung und ein Geschenk.

Die Kame­ra­den der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Eben- und Nach­dem­see bedan­ken sich bei den zahl­rei­chen Teilnehmern/ innen und wür­den sich über inter­es­sier­te Jugend­mit­glie­der ab 8 Jah­ren sehr freu­en.

Mehr Info´s unter: www.ff-eben-nachdemsee.at

Foto: FF Eben- und Nach­dem­see