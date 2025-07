Neu­kir­chen, 11. Juli 2025 – Der SK POLAR Neu­kir­chen 1959 hat am Frei­tag sein neu­es Klub­heim in der Moser-Bau-Are­na fei­er­lich eröff­net. Zahl­rei­che Ehren­gäs­te – dar­un­ter LH-Stv. Mag. Chris­ti­ne Haber­lan­der, Bgm. DI Mar­tin Pel­zer, LAbg. Rudolf Raf­fels­ber­ger und vie­le wei­te­re Unter­stüt­zer – wür­dig­ten das neue „Zuhau­se in Blau-Weiß“ mit einem stim­mungs­vol­len Fest­akt.

Die Anla­ge prä­sen­tier­te sich dabei von ihrer bes­ten Sei­te – mit einem Rasen, wie man ihn sonst kaum fin­det, und einem ein­ma­li­gen Blick auf den Traun­stein, der Gäs­te und Besu­cher glei­cher­ma­ßen beein­druck­te. Die gro­ße Glas­front des neu­en Klub­heims lädt dazu ein, die­sen Aus­blick auch abseits des Spiel­felds in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re zu genießen.

Ein beson­de­rer Höhe­punkt des Fest­akts war die Fest­re­de von Lan­des­haupt­mann-Stv. Mag. Chris­ti­ne Haber­lan­der, die das neue Klub­heim als Ort des Mit­ein­an­ders, des Ehren­amts und der Jugend­för­de­rung bezeich­ne­te. Als Zei­chen der Ver­bun­den­heit über­reich­te der Ver­ein ihr im Anschluss einen offi­zi­el­len SK Neukirchen-Schal.

In einer Talk­run­de blick­ten Obmann Ing. Wil­helm Lai­mer und Bau­ko­or­di­na­tor Hans Mit­ten­dor­fer auf die inten­si­ve Bau­zeit zurück. Lai­mer betonte:

„Wir haben in den letz­ten Jah­ren eine stei­le Ent­wick­lung hin­ge­legt – beim Nach­wuchs, in der Infra­struk­tur und auch sport­lich. Das neue Klub­heim ist ein star­kes Sym­bol dafür, wo wir ste­hen – und wohin wir noch wollen.“

Ein sicht­ba­res Zei­chen des Dan­kes: die fei­er­lich ent­hüll­te Ehren­ta­fel, auf der alle ehren­amt­li­chen Hel­fer sowie die am Bau betei­lig­ten Fir­men nament­lich erwähnt sind.

Mit­ten­dor­fer hob dabei die Bedeu­tung des Gemein­schafts­pro­jekts hervor:

„Ohne unse­re vie­len frei­wil­li­gen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer – und ohne die hand­werk­li­chen Fähig­kei­ten, die im Ver­ein ste­cken – wäre die­ses Bau­werk nicht mög­lich gewe­sen. Dafür gebührt allen Betei­lig­ten mein auf­rich­ti­ger Dank.“

Bereits beim Bezirks­mu­sik­fest des Musik­ver­eins Neu­kir­chen im Juni hat­te sich die neue Anla­ge als wah­res Schmuck­stück präsentiert.

Im Rah­men der Eröff­nung wur­de außer­dem ein wei­te­res Kapi­tel Ver­eins­ge­schich­te geschrie­ben: Die aller­ers­te Aus­ga­be der Ver­eins­zeit­schrift des SK POLAR Neu­kir­chen wur­de ver­öf­fent­licht und erfreu­te sich sofort gro­ßer Beliebt­heit bei den Gästen.

Nach dem offi­zi­el­len Fest­akt mit Band­durch­schnitt und Salut­schüs­sen der Pran­ger­schüt­zen Neu­kir­chen folg­ten zwei Freund­schafts­spie­le gegen die Nach­bar­ver­ei­ne FC Alt­müns­ter und SV Eben­see – und damit der offi­zi­el­le Start in die Vor­be­rei­tung auf die neue Saison.

Gegrün­det 1959 als ers­ter Fuß­ball­ver­ein in der Gemein­de Alt­müns­ter, setzt der SK POLAR Neu­kir­chen ein star­kes Aus­ruf­zei­chen für die sport­li­che Zukunft.