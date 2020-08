FLORAL Genial geht es weiter…

Es ist ein FLO­RAL abso­lut genia­les Jahr, die­ses Jahr 2020, vor allem, weil es mit Phan­ta­sie, Krea­ti­vi­tät und dem Wunsch zur Koope­ra­ti­on dem Salz­kam­mer­gut eini­ge abso­lu­te Neu­hei­ten beschert.

Am 21. August wur­den im Hand.Werk.Haus zwei die­ser Neu­hei­ten vor­ge­stellt. Drei, oder eigent­lich vier Genera­tio­nen Huter­zeu­gung Bitt­ner waren anwe­send, als Kathi Bitt­ner die neue Flo­ral Genia­le Herbst-Win­ter­kol­lek­ti­on der Öffent­lich­keit prä­sen­tier­te. „Auch bei der FLO­RAL Geni­al Filz Edi­ti­on wer­den die Hut­bän­der und Maschen von Rena­ta Samo­jed­na in einer bereits sel­ten gewor­de­nen Stick­tech­nik von Hand bestickt“, so Kathi Bitt­ner, die sich mit den begeis­ter­ten „Anhän­ge­rIn­nen“ der som­mer­li­chen Stroh­hu­te Selek­ti­on freut, dass die­se auch in der küh­le­ren Jah­res­zeit kei­nes­falls auf flo­ra­le Akzen­te ver­zich­ten müs­sen.

Jörg Hoff­mann lei­te­te die Prä­sen­ta­ti­on des Salz­kam­mer­gut-Hem­des mit den Wor­ten ein: „Ich habe noch nie etwas ange­habt, das ich selbst gezeich­net habe“. Er hat aus­ge­hend von Vor­satz­pa­pie­ren des 16. Jahr­hun­derts ein Stoff­mus­ter ent­wor­fen, das auch gleich in drei ver­schie­de­nen Aus­füh­run­gen „vor­ge­tra­gen“ wur­de. Astrid Pochen­dor­fer-Valen­tin von Hem­den­ma­cher Valen­tin ist begeis­tert: „Altes bewah­ren und Neu­es aus­pro­bie­ren, die­se Dua­li­tät macht mei­ner Mei­nung nach Hand­werk so beson­ders und auf­re­gend. Das wird auch durch unse­ren Prak­ti­kan­ten David, der eines der Model­le vor­ge­führt hat, deut­lich. Er ist ein Schü­ler der Mode­schu­le Eben­see und so schließt sich der Kreis.“

Bei der nächs­ten Ver­an­stal­tung im Hand.Werk.Haus am Frei­tag, 18. Sep­tem­ber, bei der unter ande­rem ein künst­le­ri­sches Film­pro­jekt prä­sen­tiert wird, sind die Salz­kam­mer­gut-Hem­den­mo­del­le vor Ort aus­ge­stellt und man kann auch gleich Maß neh­men las­sen.

