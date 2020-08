Heustadel in Bad Goisern in Vollbrand

Groß­ein­satz für die Goi­se­rer Feu­er­weh­ren am Nach­mit­tag des 20. August 2020: Ein Heu­sta­del hoch über dem Goi­ser­er­tal stand in Voll­brand.

Lösch­ver­su­che der Anwoh­ner zeig­ten lei­der kei­ne Wir­kung mehr, zu weit hat­te sich das Feu­er in dem mit Heu gefüll­ten Sta­del bereits aus­ge­brei­tet. Es gelang gera­de noch eini­ge Fahr­zeu­ge und Gerä­te in Sicher­heit zu brin­gen, ehe der gro­ße Sta­del beim Ein­tref­fen der ers­ten Feu­er­wehr­kräf­te bereits in Voll­brand stand.

Sofort wur­de ein umfas­sen­der Lösch­an­griff von den Tank­lösch­fahr­zeu­gen und über den Hub­stei­ger vor­ge­tra­gen, durch den eine wei­te­re Aus­brei­tung ver­hin­dern wer­den konn­te. Unter kräf­te­rau­ben­dem Atem­schutz­ein­satz muss­te folg­lich auch noch der gesam­te Heu­stock aus­ge­räumt und abge­löscht wer­den. Beson­ders wert­voll erwie­sen sich in der expo­nier­ten Lage die Groß­tank­lösch­fahr­zeu­ge der Feu­er­weh­ren Bad Goi­sern und St. Aga­tha.

Zur wei­te­ren Was­ser­ver­sor­gung dien­te ein Bach, von dem Ver­sor­gungs­lei­tun­gen mit Pum­pen über einen Kilo­me­ter zur Ein­satz­stel­le ver­legt wer­den muss­ten. Über­dies sorg­ten zwei Pools in der Erst­pha­se für drin­gend benö­tig­tes Lösch­was­ser. Nach stun­den­lan­gem Lösch­ein­satz konn­ten die Kräf­te der ört­li­chen Feu­er­weh­ren (Bad Goi­sern, St. Aga­tha, Wei­ßen­bach und SGL Car­bon) sowie das Atem­schutz­fahr­zeug aus Stey­rer­mühl vom Brand­ort abrü­cken. Von der FF Lasern wur­de wäh­rend der Nacht auch noch eine Brand­wa­che gestellt.

Bericht & Fotos: FF Bad Goi­sern