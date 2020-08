Imageschub für den beruflichen Ausbildungsweg

Der ein­tra­gungs­fä­hi­ge Meis­ter­ti­tel

Um die Bedeu­tung der Leh­re mehr Aner­ken­nung zu ver­schaf­fen, kön­nen Per­so­nen mit einem Meis­ter­ti­tel die­sen zukünf­tig in offi­zi­el­le Doku­men­te ein­tra­gen las­sen.

Mit der Novel­le zur Gewer­be­ord­nung vom 8.Juli 2020 wur­de der Meis­ter- und Meis­te­rin­nen­ti­tel ein­tra­gungs­fä­hig für offi­zi­el­le Doku­men­te. Per­so­nen, die eine Meis­ter­prü­fung erfolg­reich abge­legt haben, kön­nen ab 21.08.2020 den Titel „Meis­ter“ oder „Meis­te­rin“ vor ihrem Namen füh­ren. Auch die Ein­tra­gung in amt­li­chen Urkun­den (Rei­se­pass, Füh­rer­schein Per­so­nal­aus­weis etc.) ist in Kurz­form („Mst.“, „Mst.in“ oder „Mstin“) mög­lich.

„Durch die­sen Image­schub wird die Leh­re und der beruf­li­che Aus­bil­dungs­weg deut­lich auf­ge­wer­tet. Es ist erfreu­lich, dass die Qua­li­fi­ka­tio­nen von Meis­ter und Meis­te­rin­nen mit die­sem Schritt noch mehr geschätzt und hono­riert wer­den!“ freut sich WKO Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger.

