Kapellen-Weihe in Atzbach

Im Rah­men einer Abend-Andacht seg­ne­te am 01.08.2020 Dia­kon Kon­sR Alo­is Mai­rin­ger die erneu­er­te „Reinthal­ler Kapel­le“ in Köp­pach.

In sei­nen Dan­kes­wor­ten erin­ner­te er die zahl­rei­chen Besu­cher dar­an, dass der Urgroß­va­ter von Harald Wag­ner, dem Besit­zer des Klein­denk­ma­les, im Jahr 1923 die­ses Gebäu­de als Dank für die hei­le Heim­kehr aus dem 1. Welt­krieg erbau­en ließ.

Das dafür benö­tig­te Bau­ma­te­ri­al stamm­te vom ehe­ma­li­gen Moar­hof des Was­ser­schlo­ßes der Herr­schaft Köp­pach, der im Jahr 1921 ein Raub der Flam­men wur­de.

Foto: Stroh­bach