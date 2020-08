Kunstaustellung im Foyer der Marktgemeinde Altmünster

Im Geden­ken an die ver­stor­be­ne Künst­le­rin Bri­git­te Hum­mer fin­det im Gemein­de­amt der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter heu­er eine beson­de­re Aus­stel­lung auch mit vie­len Expo­na­ten der Traun­kirch­ner Künst­le­rin Kate­ry­na Pas­huk statt. Die Ver­nis­sa­ge wur­de auf­grund von COVID-19 abge­sagt, besu­chen kann man die Aus­stel­lung aber den­noch.

Im Geden­ken an die erst kürz­lich ver­stor­be­ne Künst­le­rin Bri­git­te Hum­mer fin­det im Foy­er der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter eine Kunst­au­stel­lung statt. Die Aus­stel­lung wird orga­ni­siert von Kate­ry­na Pas­huk, die eben­falls als Künst­le­rin in Traun­kir­chen aktiv ist. Frau Pas­huk zeigt in die­ser Aus­stel­lung eini­ge ihrer Wer­ke, wel­che auch käuf­lich erwor­ben wer­den kön­nen. Sie zeigt außer­dem drei Bil­der, wel­che von ihrer viel zu früh ver­stor­be­nen Freun­din und Künst­le­rin Bri­git­te Hum­mer stam­men.

„Es ist etwas ganz Beson­de­res, dass wir Bil­der bei­der Künst­le­rin­nen in unse­rem Gemein­de­amt zei­gen kön­nen. Lei­der war die Durch­füh­rung einer Ver­nis­sa­ge — wie sonst üblich — auf­grund der spe­zi­el­len Situa­ti­on durch das Covid-19 Virus nicht mög­lich“, bedau­ert Eli­sa­beth Feicht­in­ger. Die Bil­der sind jedoch bei einem Besuch im Gemein­de­amt noch bis Ende Sep­tem­ber zu bewun­dern. Zu beach­ten sind die Abstands- und Hygie­ne­re­geln.

Für nähe­re Infor­ma­tio­nen zum Erwerb der Bil­der kon­tak­tie­ren Sie bit­te unse­re Kul­tur­ab­tei­lung tele­fo­nisch unter 07612/87611–204.

Foto: Kate­ry­na Pas­huk