LKW-Brand im Baustellenbereich auf der B154

Am Frei­tag, 21.08.2020, wur­de die FF Ober­ho­fen zu einem LKW-Brand auf der B154 alar­miert. Bei den Arbei­ten am Asphalt auf der B154 war ein LKW mit sei­ner Teer­mul­de in die Strom­lei­tung über der Fahr­bahn gera­ten. Die Ladung ent­zün­de­te sich sogleich.

Der Fah­rer des LKWs sowie die Mann­schaft des Stra­ßen­fer­ti­gers hat­ten enor­mes Glück, dass die Span­nung über eine Erdung der Maschi­ne abfloss und so nie­mand zu Scha­den kam. Die betei­lig­ten Per­so­nen konn­ten sich so selbst aus der Gefah­ren­zo­ne brin­gen.

Kurz nach der Alar­mie­rung traf der Tank Ober­ho­fen ein und führ­te den ers­ten Lösch­an­griff mit Was­ser durch, um den Abstand zur Span­nungs­quel­le wah­ren zu kön­nen. Die Lösch­ar­bei­ten fan­den am fri­schen, noch hei­ßen Asphalt bei ca. 30° Luft­tem­pe­ra­tur statt, was die Ein­satz­kräf­te ordent­lich schwit­zen ließ. Bald dar­auf bau­te die Pum­pe Ober­ho­fen die Zubring­lei­tung auf, wodurch mit einem zwei­ten Strahl­rohr gear­bei­tet wer­den konn­te. Par­al­lel zu den Lösch­ar­bei­ten wur­de der Ver­kehr durch das Gewer­be­ge­biet abge­sperrt, da Gefahr bestand, dass die Strom­lei­tung durch die Hit­ze­ein­wir­kung reißt und zu Boden fällt.

Die Ener­gie AG und die FF Zell am Moos wur­den durch die Lan­des­warn­zen­tra­le alar­miert. Etwa um 10.45 Uhr begann auch der Tank Zell am Moos mit dem Schaum-Lösch­an­griff von der ande­ren Sei­te der Ein­satz­stel­le. „Brand aus“ war schließ­lich um 10.55 Uhr. Kurz nach 11.00 Uhr wur­de die Lei­tung durch die Ener­gie AG geer­det und frei­ge­ge­ben. Die Auf­räum­ar­bei­ten wur­den begon­nen. Um 12.00 Uhr konn­te die Mul­de des LKWs nie­der­ge­las­sen und der LKW aus dem Bereich der Strom­lei­tung gezo­gen wer­den. Um 12.24 Uhr war die Ein­satz­be­reit­schaft wie­der­her­ge­stellt.

Fotos: FF Ober­ho­fen am Irr­see / Bern­hard Feld­ba­cher