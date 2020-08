Nachbarschaftsfest der SPÖ

Nach der Coro­nabe­ding­ten Absa­ge der ers­ten bei­den Nach­bar­schafts­fes­te der „SPÖ on Tour“ Rei­he ver­an­stal­tet die SPÖ Vöck­la­bruck am Frei­tag den 28.August im Stadt­teil Poschen­hof und Sams­tag den 29.August in der Dür­nau im Stez­ha­mer­park wie in den letz­ten Jah­ren wie­der die belieb­ten Nach­bar­schafts­fes­te. Natür­lich unter Ein­hal­tung der aktu­ell gül­ti­gen Coro­na­re­geln (Bedie­nung mit Mund und Nasen­schutz) um die Sicher­heit der Teil­neh­mer zu gewähr­leis­ten.

Begin­nend am Frei­tag den 28.August am Poschen­hof ab 17 Uhr und Sams­tag den 29.August ab 15 Uhr im Stelzhamerpark(Dürnau) auch mit Live Stim­mungs­mu­sik mit Har­ry. Gebo­ten wer­den unter ande­rem Grill­spe­zia­li­tä­ten, Geträn­ke und eine Hüpf­burg mit Kin­der­be­treu­ung durch die Kin­der­freun­de. Ein Gewinn­spiel mit schö­nen Prei­sen war­tet eben­so auf die Besu­cher.

Eine gute Gele­gen­heit für alle Gäs­te bei guter Stim­mung die SPÖ Vöck­la­buck ken­nen­zu­ler­nen oder auch Wün­sche, Anre­gun­gen Stadt­rat Ste­fan Mai­er vor­zu­brin­gen.

Foto: pri­vat