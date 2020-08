Nächtliche Suche nach Paragleiter im Traunsee

Ein mög­li­cher­wei­se abge­stürz­ter Para­glei­ter hat Frei­tag­abend am Traun­see einen grö­ße­ren Ein­satz von Feu­er­wehr und Was­ser­ret­tung aus­ge­löst. Ers­ten Infor­ma­tio­nen zufol­ge wur­de den Ein­satz­kräf­ten gemel­det, dass ein Para­glei­ter in den See gestürzt sein soll.

Drei Feu­er­weh­ren und drei Orts­stel­len der Was­ser­ret­tung stan­den im Abschnitt zwi­schen Eben­see am Traun­see und Traun­kir­chen im Ein­satz. Ein Pas­sant teil­te dann zwi­schen­zeit­lich mit, dass er einen ihm bekann­ten Para­glei­ter nicht errei­chen kann. Der Pas­sant ent­fern­te sich dann aber rasch wie­der vom Ein­satz­ort. Die tat­säch­li­chen Fak­ten waren daher vor­erst rela­tiv unklar.

Gegen 23:00 wur­de der Ein­satz dann vor­erst erfolg­los abge­bro­chen. Bis zu die­sem Zeit­punkt war auch kein Para­glei­ter als abgän­gig gemel­det. Bereits vor zwei Jah­ren kam es zu einem ähn­li­chen Ein­satz am Traun­see, damals stell­te sich dann her­aus, dass der Para­glei­ter im Bereich des Umkehr­plat­zes sicher gelan­det ist.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber & ÖWR