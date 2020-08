Österreichische Jugendmeisterschaft 2020 420er Laser Radial

24. bis 28. August 2020

Das wich­tigs­te Nach­wuch­se­vent des Lan­des, die Jugend­meis­ter­schaf­ten aller Jugend­klas­sen fin­den immer am Ende der Som­mer­fe­ri­en statt. 2020 wäre als Ver­an­stal­ter der Yacht Club Hard am Boden­see geplant gewe­sen. Auf­grund der Covid-19 Richt­li­ni­en wur­de beschlos­sen die Klas­sen auf ver­schie­de­ne Clubs in Öster­reich auf­zu­tei­len. Der Uni­on-Yacht-Club Atter­see wur­de der Gast­ge­ber für 37 Laser Radi­al und 14 420er Teams.

Nach­dem an den ers­ten bei­den Wett­fahrta­gen, Mon­tag und Diens­tag auf­grund man­geln­den Win­des kei­ne Wett­fah­ren gese­gelt wur­den, kam am Mitt­woch der vor­her­ge­sagt kräf­ti­ge West-Wind. Bei traum­haf­tem Wet­ter, konn­ten bei 15–20 Kon­ten Grund­wind mit Spit­zen bis zu 28 Kno­ten vier gute Wett­fahr­ten gese­gelt wer­den. Die­se Kom­bi­na­ti­on von strah­len­dem Son­nen­schein und star­kem West­wind ist am Atter­see äußerst sel­ten und die Seg­le­rin­nen und Seg­ler sowie die Wett­fahrt- und Ver­an­stal­tungs­lei­tung waren sehr glück­lich über die zustan­de gekom­me­ne Jugend­meis­ter­schaft. Die Flau­te am Don­ners­tag nutz­ten die Jugend­li­chen, um die bean­spruch­ten Mus­keln aus­zu­ru­hen. Fit und moti­viert konn­ten sie am Frei­tag bei Nord-Ost Wind zwi­schen acht und drei­zehn Kno­ten drei wei­te­re Wett­fahr­ten segeln.

Beson­ders bei den Radi­al Her­ren war der Kampf um den Titel ein sehr enges Ren­nen. Um die Titel wur­de zum Teil Bug an Bug gekämpft. Letzt­lich setz­ten sich aber über­all Seg­ler aus dem enge­ren Favo­ri­ten­kreis durch. Der Sieg bei den Her­ren ging an Pir­min Sab­lat­nig (UYCAt­ter­see) mit einem Punk­te­vor­sprung von nur einem Punkt auf den Zweit­plat­zier­ten Anton Mes­seritsch (YCBrei­ten­brunn), der die U‑17 Wer­tung für sich ent­schied.

Bei den Radi­al Damen konn­te Johan­na Böckl (UYC­Wolf­gang­see) den Sieg mit einem Punk­te­vor­sprung von acht Punk­ten ein­deu­tig für sich ent­schei­den.

Im 420er erse­gel­te Johan­na Schmidt mit Han­nah Schranz­ho­fer (bei­de aus dem SCT­WV) mit nur ers­ten Plät­zen den ers­ten Jugend­meis­ter­schafts­ti­tel.

Die Sie­ger aller Klas­sen wur­den zusätz­lich zu den Titeln und Medail­len mit Gut­schei­nen vom „The Aus­tri­an Oce­an Race Pro­ject“ beschenkt.

Foto: Schmid­leit­ner