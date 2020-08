Ohlsdorfer Hendl-Drive-In war ein voller Erfolg

Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie 2020, war es auch für die Feu­er­wehr Ohls­dorf nicht mög­lich, das tra­di­tio­nel­le Feu­er­wehr­fest am 14. und 15. August durch­zu­füh­ren. Den­noch konn­ten die Ohls­dor­fer Flo­ria­nis den Bür­gern ein biss­chen den Geschmack vom Früh­schop­pen nach Hau­se brin­gen. Nach der Vor­la­ge der FF Wir­ling (St. Wolf­gang), orga­ni­sier­ten die FF Ohls­dorf kurz­fris­tig für den 15. August 2020 einen „Hendl-Dri­ve-In“ und das mit Erfolg.

Mit­tels Online Anmel­dung konn­ten sich die Bür­ger Ihr Grill­hendl vor­be­stel­len. Am Sams­tag, 15. August 2020, wur­de dann wie an einem Dri­ve-In ein Ein­bahn­sys­tem beim Gerä­te­haus auf­ge­baut, wo die frisch zube­rei­te­ten Grill­hendl abge­holt wur­den. Neben der Abho­lung gab es auch eine Zustel­lung im Gemein­de­ge­biet.

Ins­ge­samt wur­den von einem 28 Mann/Frau star­ken Team, 550 Por­tio­nen Grill­hendl, 200kg Pom­mes, 180 Sem­merl und 140 Stk. Kuchen vor­be­rei­tet und inner­halb von 3,5 Stun­den ver­kauft und ver­teilt. Neben der Sicher­heit der Mann­schaft, galt es vor allem auch dem Bür­ger gegen­über zu schüt­zen und so waren Mund-Nasen­mas­ken Pflicht bei der Arbeit.

Dan­ke an alle die in der Vor­be­rei­tung und am „Grill­tag“ mit­ge­wirkt haben. Dan­ke an unse­re Kun­den für die Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung und für die Spen­den und das sehr posi­ti­ve Echo.

Foto: FF Ohls­dorf