Wasserrettung Traunkirchen bei Unwetter im Einsatz

Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­de die Was­ser­ret­tung Traun­kir­chen zur rou­ti­ne­mä­ßi­gen Sturm­warn­kon­trol­le alar­miert. Dabei wur­den ins­ge­samt sechs in Not gera­te­ne Stan­dup-Padd­ler gera­de noch recht­zei­tig vor Ein­tref­fen des Sturms an das ret­ten­de Ufer gebracht. Kurz dar­auf sich­te­te die Boots­mann­schaft ein Elek­tro­boot, das zunächst in Rich­tung Wey­er abge­schleppt und anschlie­ßend vom Besit­zer abge­holt wur­de.

Kurz nach Been­di­gung die­ser Ein­sät­ze traf eine erneu­te Alar­mie­rung bei der Was­ser­ret­tung Traun­kir­chen ein. Dies­mal lau­te­te die Ein­satz­mel­dung: „in Not gera­te­nes Segel­boot.“ Bei Ein­tref­fen stell­te die Boots­mann­schaft der Was­ser­ret­tung jedoch fest, dass das Segel­boot bereits aus eige­ner Kraft das Ufer errei­chen konn­te.

Was­ser­ret­tung mahnt: “eige­nes Kön­nen nicht zu über­schät­zen”

Ein­sät­ze sol­cher Art zei­gen erneut auf, wie wich­tig es ist, sich einer­seits den Gefah­ren am See bewusst zu sein aber ande­rer­seits auch, sein eige­nes Kön­nen nicht zu über­schät­zen. Denn lei­der ist es kei­ne Aus­nah­me­si­tua­ti­on, dass Boo­te nicht ans Ufer fah­ren kön­nen, da kei­ner weiß wie man anlegt oder Seg­ler nach­fra­gen müs­sen, aus wel­cher Rich­tung der Wind kommt.

Des­halb soll­te immer beach­tet wer­den, dass Uner­fah­ren­heit schnell dazu füh­ren kann, dass in Gefah­ren­si­tua­tio­nen nicht rich­tig reagiert wird und somit man selbst und ande­re Per­so­nen nur unnö­tig in Gefahr gebracht wer­den, so die Was­ser­ret­ter.