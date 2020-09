15o Jahre Feuerwehr Altmünster

Ein Fest­akt der ande­ren Art

Eigent­lich soll­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de die Fei­er­lich­kei­ten rund um das Jubi­lä­um der FF Alt­müns­ter statt­fin­den. Doch lei­der hat die aktu­el­le Situa­ti­on dem Fest einen Strich durch die Rech­nung gemacht.

Trotz­dem hat man es sich nicht neh­men las­sen, unter Ein­hal­tung sämt­li­cher Sicher­heits­maß­nah­men, die Neue­run­gen vor­zu­stel­len. Im klei­nen Rah­men konn­ten sich die Kom­man­dan­ten der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren und Gäs­te der loka­len Poli­tik ein Bild der Inves­ti­tio­nen machen.

BGM Eli­sa­beth Feicht­in­ger betont ein­mal mehr, wie wich­tig es für eine Gemein­de ist, eine moder­ne und schlag­kräf­ti­ge Feu­er­wehr zu haben. Die­sen Wor­ten konn­ten sich unter ande­rem VBGM Franz Spies­ber­ger, VBGM Joseph Leit­ner, Ehren OBR Chris­ti­an Hue­mer und Mag. Franz Bene­ze­der nur beja­hend anschlie­ßen.

Es war kein Fest­akt, so wie man es kennt, son­dern eine Prä­sen­ta­ti­on der „Neu­en“ Schlag­kraft, die in Alt­müns­ter Ein­zug gehal­ten hat. Mit Freu­de prä­sen­tiert Kom­man­dant Chris­ti­an Gru­ber auch die Fest­schrift, die in Buch­form, die Geschich­te von 150 Jah­ren Feu­er­wehr Alt­müns­ter dar­stellt: „Trotz aller Wid­rig­kei­ten, bin ich sehr stolz, was mei­ne Kame­ra­den mit die­sem Werk voll­bracht haben. Ein beson­de­rer Dank gilt allen Spon­so­ren, die uns bei der Umset­zung der Fest­schrift unter­stüt­zen.“

Bericht und Foto: www.feuerwehr-altmuenster.at