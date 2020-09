32.Töpfermarkt Gmunden

Kera­mik­kunst wohin das Auge Schaut

Eine wah­re Augen­wei­de eröff­net sich für alle Kera­mik­freun­de und Besu­cher des 32. Töp­fer­mark­tes in der Kera­mik­stadt Gmun­den. Von 28. bis 30.8.2020 sind wie­der Kera­mik­künst­ler aus ganz Euro­pa in Gmun­den zu Gast und stel­len ihre Kunst­wer­ke am Rat­haus­platz und auf der Espla­na­de Gmun­den aus. Um die Coro­na­vor­schrif­ten ein­zu­hal­ten wur­den die ver­schie­de­nen Aus­stel­lungs­stän­de ent­spre­chend weit aus­ein­an­der auf­ge­stellt, um eine Distanz von­ein­an­der auch ohne Mund­schutz zu ermög­li­chen. Vie­le tru­gen trotz­dem Mund,- Nasen­schutz und auch Des­in­fek­ti­ons­stän­der wur­den bei den Ein­gän­gen zum Markt plat­ziert.

Der Wet­ter­gott hat­te am Frei­tag und auch Sams­tag Ein­se­hen und auch Son­nen­schein rück­te die Kunst­wer­ke in beson­de­res Licht. „Wir sind mit dem Besu­cher­zu­strom äußerst zufrie­den, die Dis­zi­plin der vie­len Gäs­te kann sich sehen las­sen und das Echo ist mehr als posi­tiv. Auch die Aus­stel­ler sind hoch erfreut und kön­nen ihre Meis­ter­wer­ke end­lich den Besu­chern prä­sen­tie­ren. Vie­le haben schon Lieb­lings­stü­cke erwor­ben, um ihr zu Hau­se zu ver­schö­nern. Die vie­len Vor­be­rei­tungs­ar­bei­ten haben sich gelohnt und wir sind froh, den Schritt für den 32. Töp­fer­markt in Gmun­den getan zu haben!“, so eine sicht­lich zufrie­de­ne Eva FÜRT­BAU­ER, die als Haupt­ver­ant­wort­li­che für den Töp­fer­markt in der Gemein­de Gmun­den zeich­net.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS