Altmünsterer Sozialflohmarkt am 10. Oktober

Bereits zum vier­ten Mal fin­det heu­er der Alt­müns­te­r­er Sozi­al­floh­markt statt. Am Don­ners­tag, den 8. Okto­ber von 15 bis 18 Uhr kön­nen gespen­de­te Waren im Pfarr­saal Alt­müns­ter abge­ge­ben wer­den. Es kön­nen Waren aller Art – zum Bei­spiel Klein­mö­bel, Bücher, Elek­tro­ge­rä­te, aber auch Klei­dung – zum Ver­kauf für den guten Zweck gespen­det wer­den. Wich­tig! Die Sau­ber­keit sowie Funk­ti­ons­fä­hig­keit soll­ten gege­ben sein. Kühl­schrän­ke sowie Gefrier­tru­hen kön­nen nicht ent­ge­gen­ge­nom­men wer­den.

Die gespen­de­ten Waren wer­den am 10. Okto­ber von 8 bis 12 Uhr im Pfarr­saal Alt­müns­ter von Gemeindemitarbeiter/innen ver­kauft. Der gesam­te Erlös kommt auch heu­er sozi­al benach­tei­lig­ten Fami­li­en zugu­te. „Gera­de in die­sen wirt­schaft­lich schwie­ri­gen Zei­ten ist es mehr denn je wich­tig, Alt­müns­te­r­er Bürger/innen, die sich in sozia­ler und finan­zi­el­ler Not­la­ge befin­den, zu unter­stüt­zen“, erklärt Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger. Daher hat sich das Team auch bemüht, den Markt trotz stren­ge­rer Coro­na-Auf­la­gen durch­füh­ren zu kön­nen.

Wich­tig! Auf­grund der Covid-19-Prä­ven­ti­ons­auf­la­gen ist die Zahl der Per­so­nen im Pfarr­saal Alt­müns­ter durch­ge­hend auf zehn Per­so­nen begrenzt. Es wird einen orga­ni­sier­ten Ein­lass geben. Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter bit­tet bei klei­ne­ren War­te­zei­ten außer­halb des Pfarr­saals des­halb um Ver­ständ­nis! Bei Schön­wet­ter wird ein Teil des Sozi­al­floh­markts auch drau­ßen statt­fin­den kön­nen. Bit­te beach­ten Sie auch, dass sowohl innen als auch außen Schutz­mas­ken­pflicht ist. Für nähe­re Infor­ma­tio­nen mel­den Sie sich bit­te bei Sabi­ne Brun­ner von der Sozi­al­ab­tei­lung im Markt­ge­mein­de­amt unter 07612/87611–223.

Sozi­al­floh­markt: Sams­tag, 10. Okto­ber von 8 – 12 Uhr – Pfarr­saal Alt­müns­ter

Waren­an­nah­me: Don­ners­tag, 8. Okto­ber von 15 – 18 Uhr – Pfarr­saal Alt­müns­ter

Foto: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter