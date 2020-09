An die schönen Dinge des Lebens denken – Kraftressourcen auftanken

10. Okto­ber — Tag der psy­chi­schen Gesund­heit

Psy­chi­sche Gesund­heit — ein Mosa­ik vie­ler klei­ner Bau­stei­ne

In Bezug auf unse­re psy­chi­sche Gesund­heit wir­ken vie­len Fak­to­ren zusam­men – Selbst­ver­trau­en, Lebens­sinn, sozia­le Bezie­hun­gen, Wohl­be­fin­den und Lebens­qua­li­tät sind hier­bei von unschätz­ba­rem Wert.

Kraft­res­sour­cen wie­der auf­tan­ken, Prio­ri­tä­ten über­den­ken

Die­se Fak­to­ren zu för­dern und zu stär­ken, gera­de in Zei­ten von Belas­tun­gen und Her­aus­for­de­run­gen, ist ein ganz wich­ti­ger Aspekt.

Bei­spiels­wei­se ist es von gro­ßer Bedeu­tung in schwie­ri­gen Pha­sen trotz­dem oder gera­de des­halb den Fokus wie­der auf ent­spann­te und gute Din­ge zu len­ken, um Kraft­res­sour­cen wie­der auf­zu­tan­ken. Wei­ters soll dar­auf ein­ge­gan­gen wer­den Prio­ri­tä­ten zu über­den­ken bezie­hungs­wei­se neu zu set­zen und dadurch gestärkt die nächs­ten Schrit­te ange­hen zu kön­nen.

Pro­fes­sio­nel­le Unter­stüt­zung durch die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le

Hier­bei möch­te die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le unter­stüt­zen: einen guten Umgang zu fin­den „gesund“ mit sei­nen Pro­ble­men und Belas­tun­gen umzu­ge­hen.

Die Kli­ni­sche – und Gesund­heits­psy­cho­lo­gin Mag. Mar­ti­na Schwei­ger bie­tet pro­fes­sio­nel­le Unter­stüt­zung an — bei­spiels­wei­se bei Ängs­ten und Sor­gen in Bezug auf Anfor­de­run­gen des All­tags, depres­si­ven Reak­tio­nen auf belas­ten­de Lebens­er­eig­nis­se oder psy­chi­scher Belas­tung bei Tren­nun­gen oder finan­zi­el­len Sor­gen.

Dar­über hin­aus ist die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le auch Platt­form in Bezug auf Ess­stö­run­gen, bereits prä­ven­tiv bei Ver­dacht bei unge­sun­den Ess­ver­hal­ten kann ein Ter­min ver­ein­bart wer­den. Ange­hö­ri­gen­be­ra­tung ist hier­bei ein wich­ti­ger Aspekt. Denn die Anzahl der Frau­en und Mäd­chen, die an Ess­stö­run­gen lei­den, hat in den letz­ten Jah­ren dras­tisch zuge­nom­men.

Ein wei­te­res Ange­bot stellt nun auch die Eltern­be­ra­tung nach Para­graph 95a bei Ein­ver­nehm­li­cher Schei­dung dar.

Kon­takt

Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut

Bahn­hofs­stras­se 14 * 4820 Bad Ischl * Tel.: 06132/21331 * beratung@frauensicht.at

Mo – Mi 8.00 – 15.00 Uhr, Do 8.00 – 12.00 Uhr